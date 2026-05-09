Olimpicii pot intra la liceu fără Evaluarea Națională. Ministerul Educației recunoaște 53 de olimpiade naționale

Elevii de clasa a VIII-a care au obținut premiul I la olimpiadele naționale recunoscute de Ministerul Educației pot fi admiși direct la liceu, fără Evaluarea Națională. Metodologia include 53 de olimpiade naționale și 35 de competiții internaționale pentru admiterea fără examen.

- Publicitate -

Ministerul Educației a publicat lista competițiilor școlare care permit admiterea directă în clasa a IX-a pentru elevii olimpici.

Conform metodologiei, absolvenții de gimnaziu care au câștigat premiul I la etapa națională a olimpiadelor organizate și finanțate de minister se pot înscrie la liceu fără susținerea Evaluării Naționale.

- Publicitate -

Aceeași regulă se aplică și în cazul elevilor premiați cu premiile I, II, III sau medalii de aur, argint și bronz la competițiile internaționale recunoscute oficial

Lista competițiilor recunoscute de Ministerul Educației pentru admiterea la liceu a olimpicilor:

Olimpiada Națională de Limba și literatura română

Olimpiada Națională de Limba și literatura română pentru minorități

Olimpiada Națională de Limba latină

Olimpiada Națională de Lectură ca abilitate de viață

Olimpiada Națională de Lingvistică

Olimpiada Națională de Matematică

Olimpiada Națională de Informatică

Olimpiada Națională de Tehnologia Informației

Olimpiada Națională de Fizică

Olimpiada Națională de Chimie

Olimpiada Națională de Biologie

Olimpiada Națională de Astronomie și Astrofizică

Olimpiada Națională de Științe pentru Juniori

Olimpiada Națională de Geografie

Olimpiada Națională de Istorie

Olimpiada Națională de Religie

Olimpiada Națională de Educație socială

Olimpiada Națională de Filosofie

Olimpiada Națională de Logică, argumentare și comunicare

Olimpiada Națională de Economie

Olimpiada Națională de Psihologie

Olimpiada Națională de Sociologie

Olimpiada Națională de Limba engleză

Olimpiada Națională de Limba franceză

Olimpiada Națională de Limba germană modernă

Olimpiada Națională de Limba spaniolă

Olimpiada Națională de Limba italiană

Olimpiada Națională de Limba rusă modernă

Olimpiada Națională de Limbi romanice

Olimpiada Națională de Limbi clasice

Olimpiada Națională de Arte vizuale, Arhitectură și Istoria artelor

Olimpiada Națională de Muzică

Olimpiada Națională de Interpretare instrumentală

Olimpiada Națională Corală

Olimpiada Națională de Arta actorului

Olimpiada Națională de Coregrafie

Olimpiada Națională de Pedagogie-Psihologie

Olimpiada Națională de Educație tehnologică și aplicații practice

Olimpiada Națională – Aria curriculară Tehnologii – domeniul Mecanică

Olimpiada Națională – domeniul Electric, Electrotehnic, Electromecanic

Olimpiada Națională – domeniul Electronică, Automatizări, Telecomunicații

Olimpiada Națională – domeniul Construcții, instalații și lucrări publice

Olimpiada Națională – domeniul Industrie textilă și pielărie

Olimpiada Națională – domeniul Resurse naturale și protecția mediului

Olimpiada Națională – domeniul Turism și alimentație

Olimpiada Națională – domeniul Economic, administrativ, comerț

Olimpiada Națională – domeniul Agricultură

Olimpiada Națională – domeniul Silvicultură

Olimpiada Națională – domeniul Industrie alimentară

Olimpiada Națională – domeniul Estetica și igiena corpului omenesc

Olimpiada Națională – domeniul Sport

Olimpiada Națională de Creativitate științifică

Olimpiada Națională de Inovare și creație digitală

Metodologia Ministerului Educației include și 35 de competiții internaționale pentru care elevii medaliați pot beneficia de admitere directă la liceu.