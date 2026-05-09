Olimpicii pot intra la liceu fără Evaluarea Națională. Ministerul Educației recunoaște 53 de olimpiade naționale

Elevii de clasa a VIII-a care au obținut premiul I la olimpiadele naționale recunoscute de Ministerul Educației pot fi admiși direct la liceu, fără Evaluarea Națională. Metodologia include 53 de olimpiade naționale și 35 de competiții internaționale pentru admiterea fără examen.
Ministerul Educației a publicat lista competițiilor școlare care permit admiterea directă în clasa a IX-a pentru elevii olimpici.
Conform metodologiei, absolvenții de gimnaziu care au câștigat premiul I la etapa națională a olimpiadelor organizate și finanțate de minister se pot înscrie la liceu fără susținerea Evaluării Naționale.
Aceeași regulă se aplică și în cazul elevilor premiați cu premiile I, II, III sau medalii de aur, argint și bronz la competițiile internaționale recunoscute oficial
Lista competițiilor recunoscute de Ministerul Educației pentru admiterea la liceu a olimpicilor:
- Olimpiada Națională de Limba și literatura română
- Olimpiada Națională de Limba și literatura română pentru minorități
- Olimpiada Națională de Limba latină
- Olimpiada Națională de Lectură ca abilitate de viață
- Olimpiada Națională de Lingvistică
- Olimpiada Națională de Matematică
- Olimpiada Națională de Informatică
- Olimpiada Națională de Tehnologia Informației
- Olimpiada Națională de Fizică
- Olimpiada Națională de Chimie
- Olimpiada Națională de Biologie
- Olimpiada Națională de Astronomie și Astrofizică
- Olimpiada Națională de Științe pentru Juniori
- Olimpiada Națională de Geografie
- Olimpiada Națională de Istorie
- Olimpiada Națională de Religie
- Olimpiada Națională de Educație socială
- Olimpiada Națională de Filosofie
- Olimpiada Națională de Logică, argumentare și comunicare
- Olimpiada Națională de Economie
- Olimpiada Națională de Psihologie
- Olimpiada Națională de Sociologie
- Olimpiada Națională de Limba engleză
- Olimpiada Națională de Limba franceză
- Olimpiada Națională de Limba germană modernă
- Olimpiada Națională de Limba spaniolă
- Olimpiada Națională de Limba italiană
- Olimpiada Națională de Limba rusă modernă
- Olimpiada Națională de Limbi romanice
- Olimpiada Națională de Limbi clasice
- Olimpiada Națională de Arte vizuale, Arhitectură și Istoria artelor
- Olimpiada Națională de Muzică
- Olimpiada Națională de Interpretare instrumentală
- Olimpiada Națională Corală
- Olimpiada Națională de Arta actorului
- Olimpiada Națională de Coregrafie
- Olimpiada Națională de Pedagogie-Psihologie
- Olimpiada Națională de Educație tehnologică și aplicații practice
- Olimpiada Națională – Aria curriculară Tehnologii – domeniul Mecanică
- Olimpiada Națională – domeniul Electric, Electrotehnic, Electromecanic
- Olimpiada Națională – domeniul Electronică, Automatizări, Telecomunicații
- Olimpiada Națională – domeniul Construcții, instalații și lucrări publice
- Olimpiada Națională – domeniul Industrie textilă și pielărie
- Olimpiada Națională – domeniul Resurse naturale și protecția mediului
- Olimpiada Națională – domeniul Turism și alimentație
- Olimpiada Națională – domeniul Economic, administrativ, comerț
- Olimpiada Națională – domeniul Agricultură
- Olimpiada Națională – domeniul Silvicultură
- Olimpiada Națională – domeniul Industrie alimentară
- Olimpiada Națională – domeniul Estetica și igiena corpului omenesc
- Olimpiada Națională – domeniul Sport
- Olimpiada Națională de Creativitate științifică
- Olimpiada Națională de Inovare și creație digitală
Metodologia Ministerului Educației include și 35 de competiții internaționale pentru care elevii medaliați pot beneficia de admitere directă la liceu.