Ce poți face în weekend la Ploiești și în Prahova, pe 9 și 10 mai

Weekendul 9–10 mai vine cu mai multe opțiuni pentru ploieșteni și prahoveni, de la spectacole pentru copii și concerte, până la teatru, ceremonii oficiale și evenimente în aer liber, chiar dacă vremea nu este una tocmai prietenoasă.

Sâmbătă, 9 mai

Ceremonii de Ziua Europei și Ziua Victoriei

De la ora 10:00, pe esplanada Palatului Culturii, au loc ceremonii militare și religioase organizate de Primăria Ploiești și Garnizoana Ploiești. Programul include Imnul României, Imnul Uniunii Europene, slujbă religioasă și alocuțiuni oficiale.

Gașca Zurli și Antonia – „Șeful Casei”

De la ora 11:00, la Casa de Cultură a Sindicatelor, spectacol interactiv pentru copii și părinți.

„O Livrare”, la Teatrul Toma Caragiu

De la ora 18:30, spectacol despre vină, responsabilitate, adevăr și consecințele alegerilor făcute din frică sau oportunism.

Alexandru Andrieș, concert la Teatrul Nației

Tot âmbătă, de la 19:30, un eveniment Alexandru Andrieș la Teatrul Nației.

Adventure Riders Challenge 2026, la Gorgota

Pentru pasionații de motociclism adventure, sâmbătă, de la ora 10:00, are loc competiția Adventure Riders Challenge 2026, la Gorgota, pe DN1 București–Ploiești.

Duminică, 10 mai

„Aladin și lampa jucăușă”

De la ora 11:00, la Casa de Cultură a Sindicatelor, spectacol pentru copii inspirat din celebra poveste orientală.

„Cei trei purceluși”, la Teatrul Toma Caragiu

Tot de la ora 11:00, Teatrul Toma Caragiu are spectacol pentru cei mici.

„O idee genială”, comedie la Teatrul Toma Caragiu

De la ora 18:30, este programată o comedie cu situații neprevăzute, sosii și confuzii amuzante.

„Mireasă fără voie”, la Sala Europa

Duminică, de la ora 19:00, va avea loc spectacolul „Mireasă fără voie”, la Sala Europa – Consiliul Județean Prahova.

Concert Iarmarock DP, la Teatrul Nației

De la ora 19:30, trupa Iarmarock DP cântă alternative blues-funk rock, cu piese de pe albumul „Organic”.