Părinții copiilor cu autism și sindrom Down vor primi sprijin psihologic gratuit. Legea a fost publicată oficial

Părinții și tutorii legali ai copiilor diagnosticați cu sindrom Down sau cu tulburări din spectrul autist vor beneficia, din 2027, de servicii gratuite de consiliere psihologică, decontate integral din fondurile asigurărilor sociale de sănătate. Legea nr. 61/2026 a fost publicată în Monitorul Oficial.

Actul normativ modifică Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și introduce serviciile de consiliere psihologică pentru părinți și tutori în cadrul programelor naționale de sănătate. Potrivit noilor prevederi, sprijinul psihologic va fi acordat în unități de specialitate și va fi decontat integral de stat.

Legea nu se va aplica, însă, imediat. „Prevederile acestei legi intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a Legii bugetului de stat pe anul 2027”, se arată în lege.

În expunerea de motive care a însoțit proiectul de lege, inițiatorii au subliniat „sarcina psiho-emoțională considerabilă pentru familiile copiilor diagnosticați cu autism sau sindrom Down”.

„În România, conform datelor Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități, un număr semnificativ de copii sunt diagnosticați cu diverse forme de dizabilitate, preponderent cu sindrom Down sau cu tulburări de spectru autist, ceea ce presupune o sarcină psiho-emoțională considerabilă pentru familiile acestora.

Părinții şi tutorii legali sunt adesea puşi în fața unor provocări constante – atât de ordin medical şi social, cât şi afectiv – ceea ce poate genera stări de anxietate, depresie, epuizare emoțională sau chiar sindrom de burnout parental. În lipsa unui sprijin psihologic adecvat, aceşti factori pot conduce la deteriorarea calității vieții, afectând inclusiv capacitatea acestora de a îngriji în mod eficient copilul cu sindrom Down sau cu tulburări de spectru autist.

În consecință, devine imperativ ca statul să intervină cu măsuri concrete de sprijin, în acord cu principiile solidarității şi echității sociale care guvernează sistemul de sănătate publică.”

Inițiativa legislativă a fost adoptată de Camera Deputaților în calitate de for decizional și ulterior promulgată de președinte, înainte de a fi publicat în Monitorul Oficial.