Elevii cu CES ar putea primi din nou bani în loc de masă caldă sau pachet cu alimente

Deputatul Emanuel Ungureanu, vicepreședinte al Comisiei de Sănătate din Camera Deputaților, a declarat că va interveni asupra proiectului de lege adoptat de Senat, care transformă indemnizația zilnică de hrană pentru elevii cu cerințe educaționale speciale (CES) în masă caldă sau pachet alimentar. Acesta a criticat inițiativa, pe care a catalogat-o drept „o idee proastă”.

„Nu trebuie să simtă părinții asta ca o pedeapsă colectivă. Dacă sunt cazuri în care copiii nu sunt îngrijiți, există instituții care trebuie să intervină, nu să penalizezi pe toată lumea”, a spus Ungureanu, citat de edupedu.ro.

Proiectul urmează să ajungă la Camera Deputaților, for decizional, unde va primi votul final. Ungureanu anunță că va depune amendamente clare: părinții vor putea decide dacă păstrează banii sau aleg varianta mesei calde.

„Vom corecta această greșeală. Indemnizația trebuie să rămână la dispoziția părinților. Opțional, nu obligatoriu”, a explicat deputatul.

Acesta admite că intenția inițiatoarei nu a fost una greșită, dar acuză o formulare defectuoasă a legii: „Textul nu este clar și produce efecte greșite”.

Vă reamintim că Senatul a aprobat luni, 23 martie, cu 97 de voturi „pentru” și o abținere, modificarea Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului.

Conform proiectului, alocația de hrană destinată copiilor cu CES nu va mai fi acordată în bani, ci sub formă de masă caldă sau pachet alimentar. Proiectul urmează să fie dezbătut de Camera Deputaților, care este for decizional.

Inițiatorii susțin că propunerea are la bază faptul că „sumele acordate cu titlul de alocație zilnică de hrană nu sunt utilizate întotdeauna în scopul exclusiv al asigurării hranei copiilor”.

Mii de părinți s-au opus proiectului, iar o petiție a fost lansată în acest sens. Aceștia susțin că oferirea unei mese standardizate, în regim de catering, nu răspunde nevoilor reale ale copiilor atipici.

Mai mult, spun părinții, aplicarea măsurii în școli ar putea duce la situații discriminatorii, copiii cu CES fiind puși în situația de a primi alimente nepotrivite nevoilor lor.