Zeci de mii de euro pierduți anual pentru că Bazinul Vega stă închis de cinci ani

Ploieștiul, orașul care a dat României campioni mondiali și europeni la natație, trăiește astăzi una dintre cele mai rușinoase situații din sportul românesc. Bazinul Vega, simbol al înotului ploieștean și locul unde s-au format generații întregi de sportivi, se află într-o stare avansată de degradare, abandonat și închis de peste 5 ani de zile.

În spatele gardurilor ruginite și al pereților care se macină de la o zi la alta, se ascunde drama sportului de performanță din Ploiești. În timp ce bazinul se transformă încet într-o ruină, copiii care aduc medalii orașului sunt obligați să facă zilnic naveta la Izvorani sau Târgoviște pentru a avea condiții decente de antrenament. Iar costurile sunt uriașe.

Potrivit directorului CSM Ploiești, Lucian Rădulescu, clubul cheltuie lunar aproximativ 20.000 de lei doar pentru ca sportivii să poată continua pregătirea în alte localități.

„Sunt cheltuieli foarte mari. De ani de zile se poartă discuții privind situația terenului pe care se află bazinul, teren care aparține Rompetrol Vega. Este clar că Ploieștiul are nevoie de un bazin olimpic pentru a susține sportul de performanță”, a declarat pentru Observatorul Prahovean, Lucian Rădulescu, directorul CSM Ploiești.

„Orașul Tamarei Costache nu mai are bazin pentru campioni”

Pentru mulți ploieșteni, situația este greu de acceptat. Orașul care a dat României prima campioană mondială la natație nu mai are astăzi nici măcar un bazin funcțional pentru performanță.

Iar numele Tamarei Costache este strâns legat de Bazinul Vega. Acolo a învățat să înoate, acolo și-a început drumul spre performanță și tot acolo a format sportive medaliați.

Cea dintâi campioană mondială a României la înot, medalie de aur la 50 metri liber, la Madrid, în 1986, și prima și singura recordmenă mondială a natației românești, Tamara Costache a cucerit și titlul european în 1987, la Strasbourg, tot în proba de 50 metri liber.

În prezent, celebra campioană este antrenor-coordonator al secției de înot de la CSM Ploiești, acolo unde se dedică total formării noilor campioni ai orașului.

Două ore pierdute zilnic pe drum. „Copiii aceștia fac sacrificii uriașe”

Numai că, paradoxal, sportivii pe care îi pregătește sunt obligați să piardă zilnic ore întregi pe drum pentru a putea ajunge la antrenamente, în lipsa unui bazin modern și funcțional în Ploiești.

Tamara Costache spune că sportivii sunt obligați să sacrifice timp, energie și sănătate doar pentru a avea unde să înoate.

„Pierdem minimum două ore în fiecare zi pe drum. Mergem la Izvorani sau la Târgoviște, acolo unde există bazine moderne, conforme pentru înotul de performanță. Am 18 sportivi cu potențial uriaș care fac zilnic eforturi supraomenești pentru a continua performanța. Eu am tot tras semnale de alarmă, m-am zbătut ani de zile, am vorbit cu autoritățile, însă suntem tot aici. Adică fără un bazin funcțional al CSM într-un oraș reședință de județ”, a declarat Tamara Costache pentru Observatorul Prahovean.

Ironia este că sportivii continuă să aducă medalii și rezultate extraordinare, deși nu mai au bazin în propriul oraș.

Bazinul Vega, închis încă din 2021

Bazinul Vega a fost închis în 2021, după controale ale DSP Prahova, iar de atunci promisiunile s-au succedat fără rezultate concrete.

În iunie 2025, primarul Mihai Polițeanu declara, într-o ediție specială a Observatorul Prahovean Live, că municipalitatea încearcă preluarea terenului de la Rompetrol Vega pentru realizarea unui bazin olimpic modern, prin Compania Națională de Investiții.

Numai că, între planuri, documentații și proceduri birocratice, sportivii pierd ani esențiali din carieră. În timp ce alte orașe investesc în infrastructură sportivă modernă, Ploieștiul își trimite sportivii la zeci de kilometri distanță pentru câteva ore de antrenament.