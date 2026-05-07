PNL și USR anunță că fac front comun împotriva PSD după demiterea Guvernului Bolojan

PNL și USR au transmis, joi seară, un mesaj comun prin care anunță că își vor coordona pașii următori după demiterea Guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură. Anunțul a fost semnat de liderii celor două formațiuni, Ilie Bolojan și Dominic Fritz.

- Publicitate -

Cele două partide susțin că răspunsul lor la „acțiunea distructivă a PSD” și la colaborarea dintre PSD și AUR în Parlament este cooperarea „forțelor politice reformiste și responsabile”.

Potrivit mesajului comun, PNL și USR au decis să își coordoneze acțiunile pe trei direcții: în Parlament, în Guvernul interimar și la consultările de la Palatul Cotroceni.

- Publicitate -

„În urma unei discuții deschise, am convenit să ne coordonăm pașii următori în fața acestei crize provocate artificial, în Parlament, în Guvernul interimar și la consultările de la Palatul Cotroceni”, au transmis cele două formațiuni.

Mesajul comun vine după demiterea Cabinetului Bolojan, în urma moțiunii de cenzură depuse de PSD și AUR și adoptate de Parlament.

PNL și USR susțin că își asumă un angajament comun „pentru a apăra direcția de reformă și corectitudine” pe care afirmă că s-a bazat guvernarea comună.

- Publicitate -

„Nu mai putem accepta argumentul unei false stabilități care să acopere blocarea reformelor și risipirea banului public”, se arată în mesajul transmis de PNL și USR.

Cele două partide afirmă că această colaborare este necesară pentru menținerea pe agenda publică a modernizării instituțiilor, onestității în funcția publică și investițiilor strategice.

Mesajul comun a fost publicat de premierul demis Ilie Bolojan pe pagina sa de Facebook și poate fi citit integral mai jos:

- Publicitate -

”Răspunsul nostru la acțiunea distructivă a PSD împotriva bunei guvernări și la colaborarea dintre PSD și AUR în Parlament, este cooperarea forțelor politice reformiste și responsabile.

Astăzi, Partidul Național Liberal și Uniunea Salvați România, prin președinții lor, își asumă un angajament pentru a apăra direcția de reformă și corectitudine pe care ne-am întemeiat guvernarea comună.

În urma unei discuții deschise, am convenit să ne coordonăm pașii următori în fața acestei crize provocate artificial, în Parlament, în Guvernul interimar și la consultările de la Palatul Cotroceni.

Nu mai putem accepta argumentul unei false stabilități care să acopere blocarea reformelor și risipirea banului public.

Colaborarea noastră este garanția că modernizarea instituțiilor, onestitatea în funcția publică și realizarea investițiilor strategice vor rămâne pe agenda țării.

Nu facem acest lucru pentru partidele noastre. O facem pentru România”