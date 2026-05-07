George Simion spune că AUR ar intra la guvernare și îl critică pe Nicușor Dan

Președintele AUR, George Simion, a declarat joi, la Târgu Jiu, că partidul pe care îl conduce ar putea intra la guvernare, dar a evitat să precizeze alături de ce formațiuni politice.

Întrebat dacă AUR ar accepta o guvernare alături de PSD, Simion a răspuns că partidul său ar intra la guvernare „pentru români” și că nu va nominaliza partide. Liderul AUR a mai spus că formațiunea este interesată de desemnarea unui premier propus de AUR.

George Simion a susținut că președintele Nicușor Dan ar trebui să desemneze, săptămâna viitoare, un premier, în urma consultării tuturor partidelor, conform Constituției. Acesta a mai afirmat că, dacă va fi invitat la Cotroceni, va merge la consultări împreună cu Petrișor Peiu și Dan Dungaciu.

”Considerăm că este cât se poate de important pentru cei care ne-au votat să le arătăm respectul nostru şi le-am spus care sunt condiţiile noastre pentru a intra la guvernare, am spus încă de marţi, în momentul în care cu majoritate covârşitoare a parlamentarilor, 281 de parlamentari, a căzut Guvernul Bolojan, în mod normal un premier, un om decent şi-ar fi dat demisia, aşa au făcut toţi premierii până acum care au fost demişi prin moţiune de cenzură.

Bolojan se agaţă de post, în mod normal Nicuşor Dan respecta Constituţia şi eram chemaţi în ordinea voturilor primite, (…) ne chemau la Cotroceni, nu la nişte invenţii care nu există în Constituţie, discuţii informale. Aşteptăm să fim invitaţi ca al doilea partid al ţării, primul în preferinţele românilor, la Cotroceni”, a declarat Simion, citat de digi24.ro.