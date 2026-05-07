THE PELICANS, formația care rescrie cerul în trei, vine pe 30 mai la „Avioane și Motoare” de la Strejnicu

Pe 30 mai 2026, pe Aerodromul de la Strejnicu, printre parașutiști, mașini de epocă și roboți, cerul va trăi și un moment de precizie și adrenalină în format de grup. Se numesc THE PELICANS și sunt formația demonstrativă de aeronave ultraușoare a Aeroclubului României: trei avioane, trei piloți, o singură coregrafie scrisă în aer.

- Publicitate -

Povestea care începe în 2009

THE PELICANS nu sunt o apariție nouă pe cerul românesc. Formația s-a născut în 2009, odată cu reînnoirea flotei Aeroclubului României cu patru aeronave de tip Ikarus C42B. De atunci, generații de instructori au purtat această titulatură în mitinguri aviatice din întreaga țară, construind treptat reputația uneia dintre cele mai iubite formații demonstrative cu aeronave ultraușoare din România. Ei au evoluat la show-uri aviatice de amploare, inclusiv la BIAS — Bucharest International Air Show — alături de formații de elită ale aviației române și internaționale.

Dar 2024 a adus o nouă provocare și, odată cu ea, o nouă energie.

- Publicitate -

O nouă generație preia comanda

La inițiativa Directorului General al Aeroclubului României, George Rotaru, în primăvara lui 2024 a început construirea unei formații complet noi — trei aeronave ICP Savannah S, mai agile, mai moderne, mai spectaculoase.

Sub îndrumarea Andreei Bănesaru, pilot instructor al Aeroclubului României, trei tineri piloți au intrat într-un antrenament intens, cu un singur scop: să transforme fiecare evoluție în aer într-un spectacol desăvârșit.

Componența actuală a formației:

Mădălin Gârbea – cap formație, Mircea Olteanu – aripa dreaptă și Eduard Despescu – aripa stângă.

- Publicitate -

Toți trei sunt membri ai lotului național de acrobație cu avionul. Nu sunt începători care visează la cer, sunt piloți cu experiență în competiții, oameni care știu ce înseamnă să zbori la limită și să fii, în același timp, perfect sincronizat cu cel de lângă tine.

„Totul a pornit ca un vis din copilărie, având contact cu aviația de mic. Când am implinit vârsta de 16 ani, am urmat cursurile gratuite ale Aeroclubului României și, ulterior, am devenit pilot și instructor angajat în cadrul Aeroclubului. Zborul în formație îți oferă o senzație unică și te învață ce înseamnă disciplina, controlul și încrederea”, spune Mircea Olteanu, aripa dreaptă a formației.

Ce înseamnă să zbori în formație

A zbura în formație nu este același lucru cu a zbura singur. Este o altă disciplină, cu o altă psihologie. Distanțele dintre aeronave se măsoară în metri, uneori mai puțin. Fiecare manevră a capului de formație se transmite instantaneu celorlalți doi, care trebuie să răspundă simultan, fără ezitare.

- Publicitate -

O fracțiune de secundă de întârziere se vede. Publicul nu știe asta întotdeauna, dar simte — simte când formația este strânsă, când traseele sunt curate, când cei trei se mișcă parcă după aceeași respirație.

Tocmai de aceea antrenamentele au fost intense și sistematice. Cerul nu iartă aproximația, iar spectacolul nu se construiește în câteva zile.

Un moment special într-un show total

THE PELICANS vor fi doar unul dintre momentele unei zile pline la Strejnicu. Show-ul aviatic de la „Avioane și Motoare” începe la ora 14:00 și se încheie după lăsarea serii, cu un foc de artificii. Accesul publicului este liber, porțile se deschid de la ora 10:00, iar evenimentul în ansamblu pornește la ora 11:00.

- Publicitate -

Pe același aerodrom, în aceeași zi, spectatorii vor găsi o paradă și o expoziție de mașini și motociclete clasice, roboții câștigători ai campionatelor mondial și european din competiția FIRST Tech Challenge, construiți de echipe din Ploiești, demonstrații aeriene cu piloți experimentați și manevre la joasă altitudine și, bineînțeles, SOLO FOX, planorul acrobatic fără motor pilotat de Mihnea Istrate.

Într-un show construit din viteze, sunete și adrenalină, THE PELICANS aduc ceva în plus: demonstrația că în zbor, ca și în viață, lucrurile cu adevărat frumoase se fac împreună.