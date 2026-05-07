Ce scuze invocă șoferii din Prahova prinși băuți la volan ”Am consumat doar bere fără alcool”

Anul trecut, în Prahova, 1.040 de șoferi au fost depistați în trafic după ce au consumat alcool înainte să se urce la volan. La solicitarea Observatorului Prahovean, reprezentanții Inspectoratului Județean de Poliție Prahova au transmis care sunt cele mai frecvente „explicații” invocate de conducătorii auto care au picat testul alcoolemiei.

Potrivit polițiștilor, unii șoferi le-au reproșat agenților că aparatura nu ar fi conformă, iar alții au pus rezultatul etilotestului pe seama consumului de salată cu oțet, bomboane cu lichior sau bomboane cu rom.

Au existat și conducători auto care s-au declarat surprinși de rezultat, susținând că s-au lăsat de băut în urmă cu mai mulți ani sau că au consumat doar bere fără alcool.

„Sunt doar obosit, nu băut”

Printre explicațiile transmise de șoferii depistați cu alcool în aerul expirat se numără și tratamentele medicamentoase. Mai mulți conducători auto au susținut că se află sub tratament și că au consumat sirop de tuse.

Alții le-au spus polițiștilor că nu sunt băuți, ci doar obosiți.

Printre cele mai des invocate scuze se mai numără urgențele medicale, ajutorul dat unei persoane apropiate sau faptul că șoferul „doar a parcat” ori „doar a mutat mașina”.

Ce sancțiuni riscă șoferii care conduc după ce au consumat alcool

Potrivit Poliției Rutiere, valorile cuprinse între 0,01 mg/l și 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat reprezintă contravenție. În aceste cazuri, se aplică o amendă și se suspendă dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice pentru 90 de zile.

În cazul producerii unui accident rutier, suspendarea dreptului de a conduce se aplică pentru 120 de zile. Reducerea perioadei de suspendare nu se mai aplică în aceste cazuri, testarea pentru redobândirea permisului rămânând însă obligatorie.

Când devine faptă penală

În cazul în care valoarea indicată de aparatul etilotest depășește 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat, conducătorului auto i se recoltează probe de sânge pentru stabilirea alcoolemiei.

Conducerea unui vehicul pe drumurile publice devine infracțiune atunci când șoferul are o îmbibație alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge. Potrivit articolului 336 din Codul penal, fapta se pedepsește cu închisoare de la 1 la 5 ani sau cu amendă.

Refuzul șoferului de a se supune prelevării de mostre biologice este, de asemenea, infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 1 la 5 ani.