Trei ploieșteni au promovat în SuperLiga României și pot fi adversarii Petrolului în sezonul viitor

Corvinul Hunedoara a promovat în prima ligă, revenind în elita fotbalului românesc după 34 de ani. Echipa antrenată de Florin Maxim, fost jucător la Petrolul în 2012, a învins FC Voluntari, echipă pregătită de Florin Pîrvu, fost fotbalist și antrenor la Petrolul și un nume vehiculat să preia echipa din vară.

Promovarea Corvinului a fost reușită cu trei fotbaliști ploieșteni în lot, care se vor confrunta cu Petrolul, sezonul viitor, în cazul în care echipa fanion a județului își păstrează locul în prima ligă.

Manolache a fost unul dintre cei mai valoroși juniori de la Petrolul

Antonio Manolache (26 ani) este om de bază la Corvinul de trei sezoane. El a promovat cu Petrolul în SuperLigă în 2022, dar n-a apucat să joace pe prima scenă a fotbalului românesc, deși a fost unul dintre cei valoroși junior ai clubului. A plecat la Gloria Bistrița, iar de trei ani joacă la Corvinul. Manolache a fost pe teren, ca fundaș central, în 27 de meciuri ale actualei sale echipe în acest sezon și a marcat patru goluri.

Tot de trei ani este la Corvinul și Mihai Velisar. Fundașul stânga în vârstă de 27 de ani a plecat de la Petrolul după promovare și a jucat o jumătate de sezon la Chiajna. În primele două sezoane la Hunedoara, Velisar a jucat titular, dar în acest sezon a bifat doar nouă apariții în primul unsprezece.

Mario Bratu a renăscut la Hunedoara

În SuperLiga României va juca și Mario Bratu. Mijlocașul de 23 de ani a ajuns la Corvinul în vara anului trecut, după ce până atunci evoluase doar la Petrolul. Bratu a promovat cu Petrolul și mult timp a fost socotit un jucător de mare viitor. N-a făcut însă față în SuperLigă și a preferat un transfer la Corvinul, unde a jucat 22 de meciuri și a marcat cinci goluri, având cel mai bun sezon al său din ultimii ani.

În echipa Corvinului, care a promovat ieri, mai joacă un fost petrolist. Fundașul central Ștefan Lică a evoluat la Petrolul în intervalul 2020-2022, promovând cu echipa antrenată atunci de Nicolae Constantin. Lică nu e ploieștean, ci din Constanța. El a plecat în același timp cu Manolache și Velisar, terminând acum al treilea sezon la Corvinul. Fotbalistul de 30 de ani a fost titular în ultima partidă a hunedorenilor, însă are doar 10 meciuri în acest sezon.