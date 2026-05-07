Ce s-a întâmplat cu oamenii din Dallas, după începerea lucrărilor la străpungerea Gara de Sud-Gara de Vest din Ploiești

La sfârșitul lunii aprilie au demarat lucrările de construcție a străpungerii Gara de Sud-Gara de Vest din Ploiești. Inevitabil, acest lucru a dus la demolarea cartierului Dallas din Ploiești, ridicat ilegal de mai mulți oameni care își duceau traiul de pe o zi pe alta.

Zona, denumită în mod ironic Cartierul „Dallas”, se afla în apropierea Gării de Vest, pe un teren care este în administrarea Primăriei. Mai multe familii și-au ridicat ilegal aici, cu ani în urmă, adăposturi din lemne, cartoane și diverse improvizații.

Detalii despre străpungerea Gara de Sud-Gara de Vest din Ploiești

Pe locul actualului Cartier Dallas va trece viitoarea Străpungere Gara de Sud – Gara de Vest. Proiectul, care valorează 20 de milioane de euro și care va fi gata în termen de 18 luni, vizează realizarea unei legături rutiere moderne, între cele două gări ale orașului.

Drumul va avea aproximativ trei kilometri și va porni de pe strada Libertății, din apropierea Gării de Vest. Va ieși apoi în strada Rudului și se continuă pe strada Depoului, până la Gara de Vest.

Primarul Mihai Polițeanu relata recent într-un video postat pe rețelele sociale că tot aici, în zona Gării de Vest, în paralel cu Străpungerea, se vor mai desfășura două proiecte private. Se va construi un nou centru comercial, dar și un ansamblu rezidențial, cu blocuri și grădiniță.

Ce s-a întâmplat cu oamenii din Dallas, după începerea lucrărilor

Reprezentanții Primăriei Ploiești au precizat într-un răspuns la solicitarea ziarului Observatorul Prahovean că cei 47 de locuitori ai zonei s-au mutat pe cont propriu, cu chirie, în municipiul Ploiești, respectiv în comuna Dumbrava.

„Conform evidențelor Administrației Serviciilor Sociale Comunitare, precum și a verificărilor recente efectuate în teren, „cartierul Dallas”, situat la periferia Ploieștiului, cuprinde, în prezent, un număr de 10 familii, totalizând 47 membri (adulți și copii).

Două dintre familii, formate din 13 membri (adulți și copii), care locuiau tot aici, s-au mutat, pe cont propriu, cu chirie, în municipiul Ploiești, respectiv, în comuna Dumbrava din județul Prahova.

Familiile care și-au construit adăposturi în „cartierul Dallas” se află permanent în atenția Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești și a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova.

În permanență, aceștia sunt consiliați și sprijiniți pentru accesarea serviciilor și beneficiilor existente pe plan local (locuință socială, venit minim de incluziune, ajutor pentru familiile cu copii, cantină socială, ajutor pentru încălzirea locuinței în sezonul rece, etc) dar, de cele mai multe ori, familiile le-au refuzat.

În acest moment, din rândul familiilor care locuiesc aici, două dintre ele și-au depus dosarele pentru locuințe sociale (locurile 54 și 63 din lista cu ordinea de prioritate privind repartizarea locuințelor sociale, aprobată prin HCL nr 63/2026 a Consiliului Local Ploiești) însă, înregistrând amenzi la bugetul local (una dintre condițiile de bază necesară încheierii contractului de închiriere), nu au putut beneficia de aceste locuințe”, au transmis reprezentanții Primăriei Ploiești.