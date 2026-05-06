Sezonul de schi de la Sinaia se închide oficial după un record de 134 de zile

Administratorii domeniului schiabil din Sinaia au anunțat închiderea oficială a sezonului de schi, începând de joi, 7 mai, din cauza ploilor. Astfel, unul dintre cele mai lungi sezoane de schi din ultimii ani ajunge la final, după nu mai puțin de 134 de zile.

Reprezentanții domeniului schiabil au transmis un mesaj de mulțumire pentru turiștii și pasionații sporturilor de iarnă care au ales Sinaia în acest sezon, subliniind caracterul special al acestui an.

„Ploaia închide sezonul de schi, la Cota 2000. 134 de zile de iarnă. 6 mai e chiar un record. Mulțumim tuturor, să ne revedem cu bine din noiembrie, cât mai devreme! De mâine, domeniul schiabil este închis”, au anunțat administratorii domeniului schiabil din Sinaia.

Sezonul care se încheie a fost unul atipic, cu perioade consistente de zăpadă la altitudine și temperaturi favorabile practicării sporturilor de iarnă până târziu în primăvară. Prelungirea activității până în luna mai reprezintă o performanță rar întâlnită pentru stațiunile montane din România.

Sinaia a rămas, în sezonul de iarnă 2025 – 2026, una dintre cele mai apreciate destinații pentru schi și snowboard din țară. Administratorii speră ca noul sezon să înceapă cât mai devreme, odată cu revenirea ninsorilor.