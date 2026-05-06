Incendiu puternic într-o gospodărie din Ariceștii Zeletin. Pompierii intervin cu mai multe autospeciale

Un incendiu puternic a izbucnit, în după-amiaza zilei de miercuri, 6 mai 2026, într-o gospodărie din satul Ariceștii Zeletin. Pompierii prahoveni au mobilizat mai multe echipaje de intervenție.

UPDATE ora 18:35: Incendiul a fost lichidat. Pompierii acționează pentru înlăturarea efectelor negative ale incendiului și pentru stabilirea cauzei probabile de incendiu.

Știre inițială

Pentru gestionarea operativă a situației, au fost trimise progresiv forțe și mijloace din cadrul Punctului de Lucru Apostolache, Gărzii de Intervenție Urlați și Punctului de Lucru Lipănești. La fața locului acționează patru autospeciale de stingere cu apă și spumă, precum și o ambulanță SMURD.

Potrivit informațiilor transmise de ISU Prahova, incendiul se manifestă la o locuință și anexele gospodărești aferente, pe o suprafață de aproximativ 300 de metri pătrați.

Pompierii intervin pentru localizarea și lichidarea incendiului.

Din fericire, până în acest moment nu au fost raportate victime.

Intervenția este în desfășurare, iar autoritățile vor reveni cu informații în funcție de evoluția situației operative.