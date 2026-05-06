Bărbatul care a furat 10.000 de lei dintr-o mașină din Ploiești a fost reținut

Bărbatul este acuzat că în data de 26 aprilie 2026, în timp ce se afla în Ploiești, a spart geamul unui autovehicul, iar din interiorul mașinii a furat 10.000 de lei. Inspesctoratul Județean de Poliție Prahova a anunțat că bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore.

Polițiștii din cadrul Secției de Poliție nr.1 Ploiești, au pus în executare, în dimineața zilei de 6 mai 2026, două mandate de percheziție domiciliară, pe raza municipiului Ploiești, județul Prahova, într-un dosar penal care are ca obiect comiterea infracțiunii de furt calificat.

Astfel, un bărbat în vârstă de 33 de ani este acuzat că, în timp ce se afla pe raza municipiului Ploiești, ar fi spart geamul unui autoturism și a furat din interiorul mașinii 10.000 de lei.

Bărbatul a fost condus la sediul unității de poliție, în vederea audierii, iar ulterior, potrivit IPJ Prahova a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore.

„Ulterior, acesta va fi prezentat, în cursul zilei de mâine, unității de parchet competente, cu propunere de dispunere a unei alte măsuri preventive”, a anunțat IPJ Prahova.