Așa arată tramvaiele de la Astra Arad care ar urma să ajungă în Ploiești. Modelul a fost prezentat la Berlin în 2024-FOTO

Ploieștiul se apropie de momentul înnoirii parcului de tramvaie, după ce Astra Vagoane Călători din Arad a câștigat contractul pentru livrarea a 20 de unități noi. Semnarea efectivă a contractului urmează însă să aibă loc după soluționarea contestației depuse de compania turcă Bozankaya, în cazul în care procedura nu va fi prelungită sau decizia nu va fi schimbată.

Până la finalizarea etapelor administrative, publicația de specialitate mobilitate.eu a prezentat cel mai nou model de tramvai Imperio, produs la Arad și expus în cadrul InnoTrans Berlin 2024. Acesta este considerat baza viitoarelor tramvaie care ar putea circula și pe liniile din Ploiești.

Noul model Imperio vine cu o serie de îmbunătățiri față de versiunile deja existente în exploatare. Cele mai importante modificări vizează partea de tracțiune, unde a fost implementat un nou soft, alături de un sistem modern de control-comandă. În plus, tramvaiul este echipat cu un model nou de uși, optimizat pentru fluxul de călători.

La capitolul design și siguranță, producătorul a introdus faruri redesenate, mai fiabile și cu un aspect modern, precum și un sistem de asistență pentru vatman, care include detecția obstacolelor. Aceste tehnologii sunt menite să crească atât confortul, cât și siguranța în exploatare.

În ceea ce privește aspectul exterior, viitoarele tramvaie destinate Ploieștiului ar urma să fie livrate, cel mai probabil, în schema de culori albastru-galben, deja utilizată pentru noile mijloace de transport public din municipiu.

Tramvaiele Imperio sunt construite pe platforma Siemens Combino, realizată sub licență Siemens, una dintre cele mai răspândite la nivel global. Aceasta stă la baza a câteva mii de tramvaie aflate în circulație în orașe din întreaga lume, ceea ce oferă un plus de încredere în fiabilitatea și performanța noilor vehicule.

Dacă procedura de achiziție va fi finalizată fără întârzieri majore, Ploieștiul ar putea beneficia, în perioada următoare, de unele dintre cele mai moderne tramvaie produse în România.

