Credit de 36 de milioane de euro pentru achiziția de tramvaie noi la Ploiești

Autor: Roxana Tănase
Primăria Ploiești va contracta direct un împrumut de la Banca Europeană de Investiții, în valoare de maxim 36 milioane de euro, cu o maturitate de până la 25 de ani. Decizia a fost aprobată, miercuri, 6 mai, în Consiliul Local, cu 19 voturi și două abțineri.

Împrumutul, în valoare de maxim 36 milioane de euro, are o maturitate de până la 25 de ani și o perioadă de graţie de până la 4 ani. Fondurile sunt utilizate pentru achiziția a 20 de tramvaie noi.

Marți, 5 mai, primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu, a anunțat că Astra Vagoane Arad a câștigat licitația pentru construcția și livrarea a 20 de tramvaie noi la Ploiești. Cealaltă firmă înscrisă la licitație, Bozankaya din Turcia, a depus o contestație la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC).

