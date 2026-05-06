Credit de 36 de milioane de euro pentru achiziția de tramvaie noi la Ploiești

Primăria Ploiești va contracta direct un împrumut de la Banca Europeană de Investiții, în valoare de maxim 36 milioane de euro, cu o maturitate de până la 25 de ani. Decizia a fost aprobată, miercuri, 6 mai, în Consiliul Local, cu 19 voturi și două abțineri.

Aleșii locali ploieșteni au aprobat, miercuri, 6 mai, proiectul privind contractarea unui credit de la Banca Europeană de Investiții.

Împrumutul, în valoare de maxim 36 milioane de euro, are o maturitate de până la 25 de ani și o perioadă de graţie de până la 4 ani. Fondurile sunt utilizate pentru achiziția a 20 de tramvaie noi.

Marți, 5 mai, primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu, a anunțat că Astra Vagoane Arad a câștigat licitația pentru construcția și livrarea a 20 de tramvaie noi la Ploiești. Cealaltă firmă înscrisă la licitație, Bozankaya din Turcia, a depus o contestație la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC).