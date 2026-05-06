„Salvator din pasiune”- un deceniu de voluntariat în domeniul situațiilor de urgență

Programul național de voluntariat „Salvator din pasiune”- inițiat de Departamentul pentru Situații de Urgență prin Inspectoratul General pentru Situații de Urgență- împlinește miercuri, 6 mai, 10 ani de la lansare.

- Publicitate -

Este un proiect care a transformat dorința de implicare civică într-un sprijin real pentru comunități și pentru sistemul de intervenție în situații de urgență din România.

Implicarea voluntarilor a crescut semnificativ

Dacă în primul an de la lansare s-au înscris aproximativ 750 de voluntari, în prezent numărul total al celor care au participat la program a depășit 18.000. Dintre aceștia, peste 7.700 sunt voluntari activi. În special tinerii se arată tot mai interesați de implicarea în activități cu impact direct asupra siguranței comunității.

- Publicitate -

„Pe parcursul celor 10 ani, voluntarii au fost pregătiți prin cursuri de prim ajutor calificat și instruiri specifice domeniului situațiilor de urgență, desfășurate în centrele de formare ale inspectoratelor. Aceștia au dobândit competențe esențiale pentru acordarea primului ajutor și pentru sprijinirea echipajelor operative în misiuni reale”, se arată într-un comunicat de presă al IGSU.

Participarea la acțiuni de prevenire a evoluat de la câteva sute de activități în primii ani la peste 4.000 pe an în prezent. Asta în timp ce implicarea în intervenții a ajuns la zeci de mii de participări cumulate.

„Activitățile desfășurate în cadrul programului includ campanii de informare a populației, exerciții de pregătire, evenimente educative și intervenții alături de echipajele profesioniste în situații reale de urgență”, mai transmit salvatorii.

- Publicitate -

Cum poți deveni voluntar

Programul continuă să fie deschis tuturor celor care doresc să facă parte din echipa celor care salvează vieți.

Pentru mai multe informații despre înscrierea în programul „Salvator din pasiune”, cei interesați sunt invitați să se adreseze inspectoratelor pentru situații de urgență din județul de domiciliu/reședință.

CONDIȚII NECESARE ÎNSCRIERII

- Publicitate -

vârsta cuprinsă între 16 şi 65 de ani;

apt din punct de vedere medical;

să nu fi fost condamnat pentru săvârşirea infracţiunilor cu intenţie;

să nu fi pierdut anterior calitatea de voluntar în cadrul inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă.

Dosarul candidatului trebuie să conţină: