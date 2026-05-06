Reduceri de posturi la Poliția Locală, SPFL și Parcul Bucov

Reducerea de posturi în instituțiile subordonate Consiliului Local continuă la Ploiești. Miercuri, 6 mai, aleșii locali au aprobat noile organigrame la Poliția Locală, Serviciul Public Finanțe Locale și Parcul Bucov. În luna aprilie a fost aprobată reducerea, cu peste 200, a numărului de posturi din Primăria Ploiești și instituțiile subordonate..

- Publicitate -

Reduceri de posturi la Poliția Locală Ploiești

La Poliția Locală Ploiești reorganizarea prevede reducerea numărului de posturi cu 38. Nouă angajați au fost salvați de disponibilizări după ce au fost transferați la Administrația Serviciilor Sociale Comunitare (ASSC).

Mai puține posturi SPFL Ploiești

La Serviciul Public Finanțe Locale s-a aprobat reducerea numărul de posturi de la 146 la 135. Cât privește proiectul de reorganizare de la Clubul Sportiv Municipal (CSM) Ploiești, care viza reducerea a 27 de posturi, a fost prorogat

- Publicitate -

Reduceri de posturi la Parcul Bucov

Pe ordinea de zi suplimentară a ședinței Consiliului Local a fost introdus și proiectul privind reorganizarea de la Parcul Memorial Constantin Stere. Propunerea a vizat reducerea de posturi de la 122 la 80. Propunerea a vizat și o reducere a numărului de posturi de conducere, în final fiind aprobate cinci posturi față de 10. Proiectul a fost aprobat cu 21 de voturi pentru și o neparticipare la vot.