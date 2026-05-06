Leul e în cădere liberă după demiterea Guvernului Bolojan. Euro trece azi de 5,26 lei

Moneda națională se depreciază tot mai mult. Un euro a fost cotat azi, 6 mai, la 5, 2688 lei, potrivit Băncii Naționale a României. Este cea mai mare valoare din istorie. Și a patra şedinţă consecutivă în care BNR afişează o referinţă record.
Ieri euro fusese cotat la 5,2180 lei.
Fluctuațiile se întâmplă în actualul context politic, după ce marți, 5 mai, Guvernul Bolojan a fost demis, printr-o moțiune de cenzură. Aceasta a trecut cu 281 de voturi pentru.
Economiștii susțin că deprecierea monedei naționale și nivelul ridicat al dobânzilor amplifică riscurile pentru inflație, credite și costurile de trai ale românilor. Practic, va urma o nouă majorare a prețurilor . Asta din cauza dependenței de importuri, plătite în moneda europeană.
Și dolarul american a crescut azi, 6 mai. Cursul oficial, anunțat de Banca Națională pentru astăzi este de 4.4746 de lei pentru un dolar.
De asemenea, francul elvețian a crescut și el în raport cu moneda națională. A fost cotat azi la 5,7429 lei, potrivit BNR.