Accident cu două tiruri pe DN 72, Ploiești – Târgoviște, în apropiere de I.L. Caragiale. Trafic restriționat

Traficul rutier este restricționat, miercuri, pe DN 72 Ploiești – Târgoviște, în apropierea localității Ion Luca Caragiale, din județul Dâmbovița, după producerea unui accident rutier.

- Publicitate -

Potrivit Centrului INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române, în zonă a avut loc o coliziune între două tiruri.

În urma accidentului, nu au fost raportate persoane care să necesite îngrijiri medicale.

- Publicitate -

Circulația rutieră este afectată temporar, iar reluarea traficului în condiții normale este estimată după ora 14:30.