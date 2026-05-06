Furt dintr-un parc de dezmembrări auto din Vălenii de Munte. Percheziții în Cerașu

Polițiștii au descins în această dimineață la o adresă din Cerașu într-un dosar de furt calificat. Un bărbat în vârstă de 52 de ani a fost dus la audieri.

Potrivit IPJ Prahova, din cercetări a reieșit că, în perioada 2-10 aprilie 2026, persoana bănuită ar fi pătruns fără drept în incinta unei societăți cu profil de dezmembrări auto, de unde ar fi sustras mai multe componente ale unui autoturism depozitat în curte.

În urma activităților investigative desfășurate de polițiști, persoana bănuită de comiterea faptei a fost identificată ca fiind un bărbat de 52 de ani din localitatea Cerașu.

Cu ocazia activităților procedurale desfășurate în această dimineață, bărbatul a fost depistat de polițiști și condus la sediul unității de poliție pentru audieri.

Surse apropiate anchetei au precizat pentru Observatorul Prahovean că bărbatul de 52 de ani a sustras din incinta parcului de dezmembrări auto mai multe piese pentru un autoturism marca Volkswagen Passat.

În baza probatoriului administrat, față de bărbatul în cauză a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, urmând să fie prezentat unității de parchet competente în vederea analizării oportunității luării unei alte măsuri preventive.

Cercetările sunt continuate sub coordonarea procurorului din cadrul unității de parchet competente, pentru stabilirea întregii activități infracționale și dispunerea măsurilor legale ce se impun.