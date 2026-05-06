Ilie Bolojan, mesaj după demiterea Guvernului: „A fost o onoare să fiu în serviciul țării”

Ilie Bolojan a transmis un mesaj public după ce Guvernul pe care l-a condus a fost demis prin moțiune de cenzură. Premierul demis le-a mulțumit românilor pentru sprijin și a susținut că, în cele 10 luni de mandat, a încercat să aducă ordine în finanțele țării și să promoveze reforme.

Moțiunea a fost votată de 281 de parlamentari

Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis după ce moțiunea de cenzură a fost votată de 281 de parlamentari, peste pragul necesar de 233 de voturi. În urma votului, Executivul rămâne interimar până la formarea unui nou Cabinet.

„Dragi români, a fost o onoare pentru mine să fiu 10 luni în serviciul țării noastre, în funcția de prim-ministru”, a transmis Ilie Bolojan.

Fostul premier a afirmat că a făcut tot ce i-a stat în putință „pentru a aduce ordine în finanțele României, a corecta nedreptăți și a promova reforme pentru modernizarea României”.

„Cel mai important, am dovedit că este posibil un alt mod de a guverna”, a mai transmis Bolojan.

„Când ataci privilegii și aprinzi lumina, reacțiile sunt pe măsură”

În mesajul publicat după demiterea Guvernului, Ilie Bolojan a susținut că măsurile luate în timpul mandatului au fost necesare pentru redresarea finanțelor publice.

„Vă mulțumesc, dragi români, pentru că ați suportat neajunsurile pe care le presupune îndreptarea finanțelor țării. Ele nu au fost un scop în sine sau o alegere, ci un preț pentru reconstrucție și bunăstare în viitor”, a transmis fostul premier.

Bolojan le-a mulțumit și celor cu care a colaborat în cele 10 luni de guvernare, afirmând că echipa guvernamentală a arătat că „se poate guverna cu reguli, fără să risipești banii publici și fără aroganță”.

„După 10 luni, s-a întâmplat inevitabilul. Când ataci privilegii și aprinzi lumina, reacțiile sunt pe măsură”, a mai transmis Ilie Bolojan.

„Se încheie o etapă, începe alta”

Ilie Bolojan a anunțat că va continua să lucreze pentru interesele României până în ultima zi în funcția de premier interimar.

„Până în ultima zi în această funcție, voi lucra pentru interesele României și nu voi abandona principiile pe care le-am probat în toată cariera mea”, a transmis acesta.

Fostul premier a mai spus că sprijinul primit, mai ales în ultima lună, îl motivează „să meargă mai departe” și să lupte în continuare pentru România.

„Se încheie o etapă, începe alta, iar valorile pentru care lupt rămân aceleași și este esențial că vă simt alături. Mulțumesc, România!”, a încheiat Ilie Bolojan.