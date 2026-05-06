Cât costă cireșele și căpșunile în piața de la Halele Centrale din Ploiești

La început de lună mai, au apărut deja în piețe, fructele de vară. Bineînțeles, și la Ploiești, la Halele Centrale, sunt căpșuni și cireșe, vândute la tarabă. Fructele sunt, însă, aduse din Grecia, pentru că la noi încă nu s-au făcut.

- Publicitate -

Prețurile, deși mult mai mici ca în Piața Obor din București, nu sunt, totuși, pentru toate buzunarele. Dacă un kilogram de căpșuni costă între 25 și 30 de lei, la cireșe prețurile sunt ceva mai mari. Cu un preț de pornire de 30 de lei, kilogramul de cireșe poate ajunge și la 80 de lei.

Astfel, în 2026, prețul fructelor de sezon este încă ridicat. Nu se compară însă cu Bucureștiul, unde un kilogram de cireșe costă și 150 de lei, în timp ce căpșunile sunt de la 50 de lei în sus.

- Publicitate -

Un aspect demn de menționat, sesizat de un cititor care a dat o tură prin Piața Obor din București, a fost faptul că, pe tarabele comercianților acolo și-au făcut apariția banalele corcodușe. Și nu sunt deloc ieftine, prețul unui kilogram ajungând și la 40 de lei.

La Ploiești nu sunt corcodușe (încă) la piață dar nu ar fi de mirare ca, pe măsură ce vremea se încălzește, să își facă apariția și acestea, pe tarabele din oraș.