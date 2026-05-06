Zeci de posturi dispar din organigrama Poliției Locale Ploiești – PROIECT

Poliția Locală Ploiești se va reorganiza. Aproape 40 de posturi dispar din organigramă, conform unui proiect de hotărâre care va fi supus votului, miercuri, 6 mai, în ședința extraordinară a Consiliului Local Ploiești.

Aleșii locali ploieșteni sunt convocați, miercuri, 6 mai, la o nouă ședință extraordinară, pe ordinea de zi figurând și un proiect de hotărâre prin care zeci de posturi vor dispărea din organigrama Poliției Locale Ploiești.

Proiectul vine în contextul în care, la nivel național, s-a aprobat ca să existe un singur post de polițist local la 1.200 de locuitori în orașe și municipii.

Astfel, potrivit proiectului avansat în dezbaterea Consiliului Local, la Poliția Locală Ploiești se propune desființarea a 38 de posturi, dintre care 23 vacante sunt funcții publice și 6 sunt funcții publice de natură contractuală. Alte 9 posturi de paznic (de natură contractuală) dispar din organigramă prin transferul salariațiilor către Administrația Serviciilor Sociale Comunitare (ASSC) Ploiești.

„În momentul de față, în organigramă sunt prevăzute 214 posturi, iar proiectul prevede să rămână 176 de posturi”, a precizat Carmen Gheorghe, directorul Poliției Locale Ploiești.

