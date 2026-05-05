Un deținut din Penitenciarul Craiova, care a evadat de la un punct de lucru, a fost împușcat mortal

Un deținut condamnat la 11 ani și patru luni de închisoare pentru viol a evadat, marți, de la Penitenciarul Craiova, după ce a părăsit un punct de lucru. Bărbatul, în vârstă de 37 de ani, a fost împușcat de polițiști, după ce nu s-a supus somațiilor.

Potrivit Inspectoratul de Poliție Județean Dolj, oamenii legii au fost sesizați în cursul zilei de 5 mai cu privire la evadarea lui Popescu Costinel Tiberiu, aflat în executarea pedepsei pentru viol.

Deținutul a fost depistat în extravilanul comunei Brabova, județul Dolj. La vederea polițiștilor, acesta a fugit către o zonă împădurită de la marginea localității.

„Având în vedere somaţiile legale efectuate de către poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale Dolj, Secţiei nr.2 Poliţie Rurală Breasta şi luptătorii din cadrul Serviciului pentru Acţiuni Speciale, de care bărbatul nu a ţinut cont, au fost efectuate focuri de avertisment şi foc îndreptat asupra sa, în urma căruia i se efectuează manevre de resuscitare”, a anunţat IPJ Dolj.

În ciuda manevrelor de resuscitare, bărbatul a decedat, au mai transmis reprezentanții IPJ Dolj.