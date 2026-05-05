Liberalii nu vor să facă alianță cu PSD. PNL trece în opoziție

Biroul Politic Național al PNL s-a întrunit marți, 5 mai, într-o ședință care a început la ora 17:00, pentru a discuta strategia de urmat după ce moțiunea PSD – AUR a dărâmat Guvernul Bolojan. Liberalii au votat din nou, cu majoritate largă, menținerea deciziei să nu mai facă alianță cu social-democrații. Imagini la finalul textului.

PNL nu mai face alianță cu PSD

În cadrul unei conferințe de presă, după ședința BPN, anunțul șefilor PNL a fost unul clar: „PNL trece în opoziție”.

„A fost o dezbatere lungă. Au fost discuții legate de traiectoria Partidului Național Liberal, despre ce putem face pentru România și cetățeni. Prin decizia de azi, Partidul Național Liberal confirmă că are demnitate și că va lucra pentru a construi un pol de modernizare, un pol fără privilegii, fără sinecuri”, a susținut Ilie Bolojan, președintele PNL.

Ciprian Ciucu, prim-vicepreședintele PNL, a citit decizia luată în BPN, care prevede că „PNL își menține deciziile adoptate de forurile statutare și de grupurile parlamentare și va rămâne în opoziție, exercitând un rol activ, responsabil și constructiv, în interesul cetățenilor și al stabilității economice”.

Prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu a menționat că ar trebui ca „PSD să-și asume guvernarea și să nu fugă de răspundere, așa cum a făcut în ultimele luni”.

„PSD a acționat pentru destrămarea coaliției de guvernare formate anul trecut, iar apoi, împreună cu AUR, a creat majoritatea parlamentară pentru inițierea și adoptarea moțiunii de cenzură și demiterea Guvernului. În consecință, ar trebui ca PSD să-și asume guvernarea și să nu fugă de răspundere, așa cum a făcut în ultimele luni.

În condițiile în care PSD nu și-a respectat angajamentele asumate, nici partenerii de coaliție, și a acționat în mod iresponsabil în acest context dificil pentru România, nu mai este un partener credibil pentru PNL în procesul de formare a unui nou guvern”, se arată în decizia aprobată de PNL.

Deputat: „Susțin intrarea PNL în opoziție parlamentară”

Anunțul inițial cu privire la un refuz al PNL de a face parte dintr-o viitoare alianță cu PSD a fost făcut de deputatul Robert Sighiartău.

„PNL a votat din nou, cu majoritate largă, menţinerea deciziei ca PNL să nu mai facă alianţă cu PSD!”, a scris Robert Sighiartău într-un mesaj pe Facebook.

„Nu vom mai face un guvern cu PSD, care a trădat parcursul pro-european al României. Partidul stat, PSD a dat foc țării la braț cu AUR, partidul care susținea ca lupta împotriva sistemului, reprezentat de PSD. Personal, rămân alături de Ilie Bolojan și susțin intrarea PNL în opoziție parlamentară, de unde vom susține doar interesele României!”, a anunțat și deputatul Florin Roman.

La rândul său, deputatul PNL, Raluca Turcan, a avut un mesaj ferm: „Criza politică actuală are un singur responsabil: PSD. Nu există ambiguități, nu există circumstanțe atenuante. Este rezultatul direct al deciziilor lor și tot PSD trebuie să răspundă în fața românilor pentru consecințe”.

„În acest context, poziția mea este fermă: delimitare totala de PSD. Nu există bază pentru colaborare, nu există încredere, nu există viitor comun”, a mai anunțat Raluca Turcan.

Vot în PNL împotriva alianței cu PSD

În Biroul Politic Național al PNL s-a votat să nu mai existe o viitoare alianță cu PSD. 10 liberali s-au abținut de la votul acestei propuneri, în timp ce 34 au aprobat rezoluția, ceea ce dovedește că sunt tensiuni în interiorul PNL.

Gheorghe Falcă a susținut că „am salutat decizia colegilor de a menține punctul de vedere pe care l-am emis săptămâna trecută: adică Partidul Național Liberal nu va face parte dintr-un guvern cu PSD, lucru care este o decizie finală”.

Reamintim faptul că USR a decis, în Comitetul Politic, să nu formeze o majoritate guvernamentală cu PSD.

