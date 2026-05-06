Vreme neobișnuit de caldă la Ploiești, dar revin ploile: prognoza ANM pe patru săptămâni

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza pentru următoarele patru săptămâni. La Ploiești, vremea va fi mai caldă decât normalul pentru această perioadă, însă meteorologii anunță că revin ploile.

Cum va fi vremea la Ploiești

La Ploiești, vremea se va încălzi treptat, iar temperaturile maxime vor ajunge până la 26 de grade Celsius. Spre finalul săptămânii, meteorologii anunță un val de ploi.

De săptămâna viitoare, temperaturile maxime vor crește până la 27 de grade Celsius, iar cele minime se vor situa în jurul valorii de 14 grade Celsius.

Ploi zilnice în zona de munte

La munte, săptămâna aceasta va aduce ploi în fiecare zi, inclusiv în weekend. Temperaturile maxime se vor menține între 15 și 16 grade Celsius, iar cele minime între 7 și 8 grade Celsius.

Cum va fi vremea până pe 11 mai

Potrivit ANM, valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice perioadei în majoritatea regiunilor, cu o abatere pozitivă ușor mai accentuată în vest, nord și centru.

„Regimul pluviometric estimat pentru acest interval va fi deficitar la nivelul întregii țări”, a precizat ANM.

Cum va fi vremea în săptămâna 11–18 mai 2026

Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în toate regiunile, mai ales în sud-vest.

„Cantitățile de precipitații vor fi local excedentare în regiunile nordice, deficitare în cele sudice, iar în rest apropiate de valorile normale”, a transmis ANM.

Cum va fi vremea în săptămâna 18–25 mai 2026

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor peste cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

Regimul pluviometric va fi local ușor excedentar în regiunile centrale, iar în rest apropiat de normal.

Cum va fi vremea în săptămâna 25 mai – 1 iunie 2026

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice perioadei, pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații vor fi, în general, apropiate de cele normale pentru acest interval.