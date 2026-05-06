Reorganizare la Consiliul Județean Prahova. Dispar cinci posturi de conducere

Consiliul Județean Prahova propune reorganizarea aparatului de specialitate prin reducerea numărului de posturi de la 191 la 175. „Ne dorim o organigramă mai flexibilă, care să reducă timpii de reacție și să crească calitatea serviciilor oferite prahovenilor”, a precizat, pentru Observatorul Prahovean, Mario Soare, vicepreședintele Consiliului Județean Prahova.

Prin reorganizarea aparatului de specialitate de la Consiliul Județean Prahova se propune diminuarea numărului de posturi de la 191 la 175. Este vorba despre desființarea a 16 posturi vacante.

„Noua organigramă a intrat în perioada de transparență pe 29.04.2026, pentru 30 zile lucrătoare. Numărul de posturi se reduce de la 191 la 175 prin eliminarea unor posturi vacante.

Se reduce numărul posturilor de conducere de la 21 la 16, dar nimeni nu va fi concediat. Inclusiv personalul de conducere care nu se mai regăsește în noua organigramă va putea ocupa posturi de executie în conformitate cu pregătirea fiecăruia”, a declarat, pentru Observatorul Prahovean, Mario Soare (PSD), vicepreședintele Consiliului Județean Prahova.

Vicepreședintele CJ Prahova, Mario Soare: Ne dorim o organigramă mai flexibilă

Încercăm să punem accent pe interacțiunea cu cetățenii, firmele și instituțiile care interacționează cu CJ Prahova”, a mai precizat Mario Soare.

Dispar cinci posturi de conducere

Din organigramă, potrivit proiectului aflat în transparență decizională, dispar cinci funcții de conducere, prin comasarea unor direcții și redimensionarea unor compartimente și servicii.