Fotbalist de 15 ani convocat la naționala României. Cine este cel mai tânăr prahovean care va reprezenta tricolorul

Un fotbalist de la Petrolul a fost convocat la o acțiune a naționalei Under 15 a României, cea mai tânără națională din cadrul FRF. Vlad Milu, fotbalist din cadrul Academiei Petrolul, a fost chemat pentru un stagiu centralizat, sub comanda selecționerului Lucian Mezei. Milu joacă fundaș central, dar e folosit și mijlocaș, și e antrenat de Laurențiu Tureac, la U15, și de Ionuț Voicu, la U14, putând evolua la ambele echipe.

- Publicitate -

Vlad Milu este cel mai tânăr international prahovean

Reprezentativa U15 a României, alcătuită din jucători născuți începând cu 1 ianuarie 2011, a participat, în intervalul 22 aprilie – 2 mai, la turneul internațional Torneo delle Nazioni, din Italia, iar acum caută să-și întărească lotul, după ce a terminat competiția pe locul 7.

Milu este cel mai tânăr reprezentant al Petrolului la loturile naționale, unde au mai fost Ștefan Rădulescu și Rareș Manolache (Under 16), David Paraschiv (Under 20), Rareș Pop și Alin Boțogan (U21).

- Publicitate -

16 fotbaliști de națională în lotul lui Mehmet Topal

Singurul internațional activ la nivel de seniori este Yohan Roche, care joacă pentru naționala Beninului (29 selecții/2 goluri). În lotul echipei sunt însă destui fotbaliști care au jucat pentru România: Grozav (31 selecții/5 goluri), Papp (20/3), Hanca (7/0), Mateiu (1/0)

De asemenea, Dulca, Ignat, Andres Dumitrescu, Vali Gheorghe și Bălbărău au jucat la naționala U21 a României. Iar Prce, la U 21 a Croației.

Cele mai multe meciuri la națională le are însă Abat Aymbetov, care a jucat de 45 de ori pentru naționala Kazahstanului, unde a marcat 9 goluri. El n-a mai fost însă convocat de anul trecut, revenirea la națională fiind unul dintre motivele transferului la Petrolul.

- Publicitate -

Petrolul caută fotbaliști pentru generațiile viitoare

În încercarea de forma generații viitoare Academia Petrolul Ploiești, condusă de Daniel Movilă, care în paralel e antrenor la echipa de tineret și la Petrolul II, dă startul unei noi sesiuni de înscrieri dedicate copiilor pasionați de fotbal.

Academia oferă oportunitatea celor născuți în anii 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 și 2021 să facă primii pași într-un mediu organizat.

Totodată, academia organizează și selecții pentru jucătorii născuți în anii 2009, 2010 și 2011, căutând să-și mărească efectivul. Detalii se pot obține de pe rețelele sociale ale clubului.