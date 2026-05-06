SGU Ploiești montează limitatoare de viteză pe Bulevardul Castanilor: „Îi protejăm pe cei mai vulnerabili participanți la trafic”

Serviciul de Gospodărire Urbană (SGU) Ploiești a demarat, marți, 5 mai, lucrările de instalare a limitatoarelor de viteză pe Bulevardul Castanilor, una dintre arterele orașului identificate ca punct critic în privința siguranței rutiere.

Intervenția se desfășoară la comanda Primăriei Municipiului Ploiești și în baza analizelor aprobate de Comisia Municipală pentru Transport și Siguranța Circulației, în conformitate cu normele rutiere în vigoare.

„Continuăm campania de instalare a limitatoarelor de viteză în punctele critice ale orașului, acolo unde riscul de producere a accidentelor este ridicat. Aceste măsuri sunt esențiale pentru a-i proteja pe cei mai vulnerabili participanți la trafic: copiii, persoanele în vârstă și pietonii care traversează în zone aglomerate”, se arată în comunicatul SGU Ploiești.

Lucrările de pe Bulevardul Castanilor fac parte dintr-o campanie mai amplă de siguranță rutieră, intervențiile vizând zonele cu risc crescut de producere a evenimentelor rutiere, stabilite pe baza analizelor de trafic și a solicitărilor venite din partea instituțiilor abilitate.

Bulevardul Castanilor este una din străzile din Ploiești recunoscută pentru faptul că noaptea, mai ales vara, au loc curse ilegale de mașini și motociclete. Nu o dată locuitorii din zonă au sesizat astfel de acțiuni.