Primă de carieră de 1.500 de lei pentru profesori și personal auxiliar. Cum pot fi folosite sumele

Profesorii și personalul auxiliar vor primi o primă de 1.500 de lei pentru dezvoltarea profesională în educație. Sprijinul va fi acordat începând cu luna mai.

Guvernul a aprobat, marți, 5 mai, o ordonanță potrivit căreia cadrele didactice și personalului didactic auxiliar din învățământul preuniversitar și universitar de stat vor primi o primă de carieră pentru anul școlar/universitar 2025–2026.

„Prima de carieră didactică va avea o valoare nominală de 1.500 lei net și va fi acordată începând cu luna mai”, se arată în comunicatul de presă al Guvernului.

Cum se acordă prima de 1.500 de lei pentru profesori

Prima va fi acordată sub formă de suport electronic și va putea fi utilizată exclusiv pentru activități legate de procesul educațional.

Autoritățile vor folosi o aplicație informatică dezvoltată de Serviciul de Telecomunicații Speciale pentru gestionarea beneficiarilor, verificarea datelor și monitorizarea utilizării fondurilor.

Pentru ce pot fi folosiți banii din prima de carieră

Suma de 1.500 de lei poate fi utilizată pentru:

cursuri de formare profesională și perfecționare

programe acreditate de Ministerul Educației și Cercetării

achiziția de cărți și materiale didactice

alte cheltuieli necesare desfășurării activității educaționale

Cel puțin 65% din valoarea primei trebuie utilizat pentru cursuri acreditate. Lista furnizorilor și a programelor eligibile va fi publicată pe site-ul Ministerului Educației și Cercetării.

Termene limită: până când pot fi cheltuiți banii

Prima de carieră didactică va putea fi utilizată:

până la 31 august 2026, în învățământul preuniversitar

până la 30 septembrie 2026, în învățământul universitar

După aceste date, sumele neutilizate nu vor mai putea fi folosite.