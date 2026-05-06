Cine sunt cei patru PNL-iști care au rupt gașca. Ei se opun intrării în opoziție și nu exclud reluarea negocierilor cu PSD

PNL a decis marți, 5 mai 2026, după votul moțiunii de cenzură, intrarea partidului în opoziție. Nu toți membrii au fost însă de acord cu acest lucru. Un grup din conducere, în frunte cu Cătălin Predoiu, a ieșit din sală, înainte de vot.

Moțiunea de cenzură PSD – AUR împotriva Guvernului Bolojan a fost aprobată, marți, 5 mai, cu 281 de voturi. La scurt timp după anunțarea rezultatului, liberalii au intrat în ședință. 5 ore au dezbătut. La final, Ilie Bolojan și alți lideri PNL au ieșit la declarații. Ei au anunțat că partidul a decis, în unanimitate, să intre în opoziție.

Cine sunt liberalii care se opun intrării PNL în opoziție

Au fost 50 de voturi pentru intrarea în opoziție, însă patru liberali s-au opus acestui lucru și au părăsit ședința mai devreme, potrivit HotNews.

Cătălin Predoiu a plecat înaintea declarațiilor de presă. Lui se alătură Nicoleta Pauliuc, Hubert Thuma și Toma Petcu. Toți acești patru liberali nu exclud reluarea negocierilor cu PSD. Potrivit unor surse din partid, ei vor testa, în zilele următoare, ce susținere au în PNL, pentru o refacere a votului și a alianței cu PSD.

Mai sunt și alți lideri cu viziuni diferite. Este și cazul lui Rareș Bogdan, care a cerut alegeri gen referendum pentru viitorul PNL, precum cele de la PSD. El a declarat public acest lucru într-o emisiune la „Gândul”.

Conducerea Biroului Politic Central a votat marți pentru întărirea rezoluțiilor adoptate deja de partid, potrivit cărora PNL nu va mai colabora cu PSD. 34 de liberali au votat pentru, iar 10 s-au abținut, susțin surse citate de HotNews. La întâlnire au participat și liderii PNL din teritoriu.