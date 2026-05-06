Gunoi aruncat pe carosabil în Ploiești: mizerie, șobolani și indiferență a autorităților pe strada Tinerimii

Locuitorii din zona străzii Tinerimii, la intersecția cu strada Pictor Iscovescu din Ploiești, spun că se confruntă de mai mult timp cu o problemă de salubritate care a ajuns la un nivel alarmant. Mai exact, deșeurile menajere sunt abandonate direct pe carosabil, împiedicând circulația vehiculelor și favorizând înmulțirea șobolanilor.

- Publicitate -

Un cetățean din zonă a sesizat redacția Observatorul Prahovean, descriind o situație care se repetă zi de zi, fără ca autoritățile responsabile să intervină cu măsuri concrete. „Nesimțirea oamenilor a ajuns la nivelul la care gunoiul este lăsat pe carosabil„, scrie acesta, precizând că, în ciuda problemei persistente, „nu sunt luate măsuri de organele abilitate„.

Imaginile transmise de cititor surprind grămezi de deșeuri depozitate haotic pe stradă, în plină zonă de circulație.

- Publicitate -

Situația ridică semne de întrebare, atât despre lipsa de educație civică a unor locuitori, cât și despre eficiența autorităților locale și a serviciilor de salubritate în gestionarea acestui tip de sesizări.

Pe această cale, Observatorul Prahovean solicită un punct de vedere Primăriei Ploiești cu privire la această situație.