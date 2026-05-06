Cum verifici online vechimea în muncă

Românii care vor să își verifice vechimea în muncă nu mai trebuie să meargă de fiecare dată la ghișeu. Casa Națională de Pensii Publice pune la dispoziție un cont online prin care utilizatorii pot accesa informații despre stagiile de cotizare, istoricul profesional și contribuțiile declarate de angajatori.

Contul online pe portalul Casei Naționale de Pensii Publice permite accesul la mai multe servicii electronice, inclusiv la informații despre stagii, viramente către Pilonul II și istoricul carierei, potrivit informațiilor publicate de CNPP.

Cum îți faci cont online la Casa de Pensii

Pentru crearea unui cont online, utilizatorul trebuie să completeze formularul disponibil pe site-ul CNPP.

În formular trebuie introduse datele de identificare ale solicitantului, printre care numele și prenumele, CNP-ul, adresa de e-mail, datele actului de identitate și adresa de domiciliu. Codul Numeric Personal este obligatoriu, trebuie să conțină 13 caractere numerice, iar formularul verifică automat consistența codului.

Adresa de e-mail completată în formular va deveni și numele de utilizator pentru autentificarea ulterioară în contul CNPP. Din acest motiv, Casa de Pensii atrage atenția că este important ca solicitantul să folosească o adresă de e-mail validă și proprie.

Ce se întâmplă după completarea formularului

După completarea formularului, utilizatorul trebuie să finalizeze și să transmită cererea. Dacă datele sunt corecte, formularul completat poate fi vizualizat în format PDF.

Pentru persoanele care semnează olograf, cererea trebuie tipărită, semnată și depusă personal la oricare casă teritorială de pensii, împreună cu actul de identitate în original. În cazul în care cererea este semnată cu semnătură electronică calificată, aceasta poate fi transmisă pe e-mail către oricare casă teritorială de pensii, împreună cu actul de identitate în copie.

După procesarea și aprobarea cererii de către casa teritorială de pensii, solicitantul primește un mesaj pe adresa de e-mail indicată în formular. Mesajul anunță activarea contului și permite setarea parolei inițiale.

Cum verifici online vechimea în muncă

După activarea contului, utilizatorul se poate autentifica pe portalul CNPP folosind adresa de e-mail și parola setată. În zona serviciilor electronice, contul permite vizualizarea informațiilor centralizate privind stagiile, viramentele către Pilonul II și istoricul carierei.

Aceste informații sunt utile pentru verificarea vechimii în muncă, deoarece arată perioadele declarate în sistemul public de pensii. Dacă apar neconcordanțe, perioade lipsă sau contribuții care nu se regăsesc în evidență, persoana interesată poate solicita clarificări de la angajator sau de la casa teritorială de pensii.