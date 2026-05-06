Programul EURO 200 revine în 2026: elevii și studenții pot primi bani pentru calculatoare

Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a dat startul programului „EURO 200” ediția 2026. Prin intermediul acestuia, elevii și studenții își pot cumpăra cu bani de la stat, un calculator sau laptop.

- Publicitate -

MEC anunță într-o postare pe Facebook calendarul pentru acordarea acestui ajutor financiar:

Depunerea cererilor și dosarelor cu actele doveditoare se poate face până la 15 mai 2026.

- Publicitate -

24 iulie 2026: afișarea pe site-ul Ministerului Educației și Cercetării a listei finale a beneficiarilor;

31 august – 11 septembrie 2026: eliberarea bonurilor valorice către beneficiari;

7 septembrie – 16 octombrie 2026: achiziționarea de calculatoare.

Ordinul care conține calendarul complet este disponibil AICI.

Cine poate beneficia de programul EURO 200

De acest sprijin pot beneficia elevii și studenții din învățământul de stat sau particular acreditat, cu vârsta maximă de 26 de ani. Cei care vor să acceseze programul EURO 200 trebuie să provină din familii cu un venit brut lunar de maximum 500 lei pe membru de familie. Aceasta este de altfel și noutatea din 2026. Pragul de venit brut lunar pe membru de familie a fost majorat, de la 250 de lei cât era până anul trecut, la 500 de lei.

Ce tip de calculator poți achiziționa prin acest program

Configurația minimă recomandată a calculatoarelor pentru achiziționarea cărora se acordă sprijinul financiar este următoarea:

- Publicitate -