Astra Vagoane Arad a câștigat licitația pentru cele 20 de tramvaie noi de la Ploiești

Primarul Mihai Polițeanu a anunțat că firma românească Astra Vagoane Arad a câștigat licitația pentru construcția și livrarea a 20 de tramvaie noi la Ploiești.

Cealaltă firmă înscrisă în procedură, Bozankaya din Turcia, a depus o contestație la CNSC, iar soluționarea acesteia ar urma să dureze aproximativ 30 de zile.

Reamintim că Primăria Ploiești a lansat, în 2025, o licitație pentru achiziția a 20 de tramvaie, cu o valoare estimată de 200 de milioane de lei. Noile tramvaie urmează să fie folosite pentru asigurarea transportului public de călători în municipiul Ploiești, pe traseele 101 și 102.

Partea rambursabilă a finanțării, în valoare de 36 de milioane de euro, va fi asigurată printr-un împrumut de la Banca Europeană de Investiții. Un proiect de hotărâre de consiliu local pentru aprobarea creditului se va afla pe ordinea de zi a ședinței extraordinare de miercuri, 6 mai.

Alte 9 milioane de euro, fonduri nerambursabile, provin de la Comisia Europeană.