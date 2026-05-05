Laborator mobil în zona Bariera București. APM va analiza calitatea aerului timp de o săptămână

Agenția pentru Protecția Mediului Prahova trimite laboratorul mobil în zona Bariera București. Acesta va monitoriza calitatea aerului, începând de mâine, 6 mai, transmite pentru Observatorul Prahovean, directorul APM Prahova Florin Diaconu.

- Publicitate -

Ploieștenii au tot făcut sesizări în ultima vreme, la Dispeceratul Primăriei Ploiești. Ei se plâng că aerul este irespirabil în mai multe zone ale orașului.

Ce spune Garda de Mediu despre calitatea aerului din Bariera București

„Nu avem notificat niciun eveniment pe raza municipiului Ploiești, din punct de vedere al calității aerului. Nu se pune problema de vreo poluare. Garda de Mediu nu se deplasează la mirosuri, decât la modificări ale parametrilor calității aerului. Instrumentele folosite de noi sunt stațiile fixe ale Ministerului Mediului, amplasate în mai multe zone ale orașului Ploiești”, a declarat pentru Observatorul Prahovean comisarul șef al Gărzii de Mediu Prahova, Daniela Tudorache.

- Publicitate -

Ea mai spune că „Este problema autorităților locale să stabilească reguli cu privire la mirosuri. Acestea au planuri de calitate. Noi ne deplasăm la depășiri ale parametrilor și analizăm sursele de emisii, nu la miros.”

Posibile cauze ale aerului irespirabil din Ploiești

Potrivit directorului APM Prahova, Florin Diaconu, la Stația 5, din sudul Ploieștiului, sunt ușoare modificări în ceea ce privește calitatea aerului. Peste noapte, în jurul orei 2, s-au înregistrat ușoare modificări la benzen. Însă nu sunt creșteri sau depășiri deosebite. Acesta a declarat că vor merge în zonă cu laboratorul mobil, pentru a analiza și alți compuși, pe care stațiile locale nu îi iau în calcul. „În urma acestor analize vom putea face o diagramă amănunțită cu privire la aceste mirosuri”, a mai spus Diaconu.

Laboratorul mobil pentru monitorizarea calității aerului din Ploiești a intrat în funcțiune în vara anului 2024. Atunci, directorul executive al APM Prahova, Florin Diaconu, explica și care ar fi cauza mirosurilor insuportabile, în anumite intervale orare, din Ploiești.

- Publicitate -

„Sunt mai multe mirosuri. În general mirosurile vin de la rafinării și din zona rafinăriilor pentru prelucrarea produselor petroliere și mai sunt și alte mirosuri în momentul în care se fac fertilizări cu anumite substanțe organice în zona Ploieștiului, fără să se respecte recomandările noastre, adică să se facă în contra-curent, în contra direcției predominante a vântului. Și se simte diferența pestilențioasă.”, a susținut Florin Diaconu.