A început tăierea cablurilor nemarcate de pe stâlpii din Ploiești

Primăria Ploiești a demarat, marți, 5 mai, operațiunea de tăiere a cablurilor nemarcate de pe stâlpii din Ploiești. Prima acțiune a avut loc în zona Bariera București.
Operatorii de rețele au fost informați încă din 2025 că toate cablurile nemarcate vor fi tăiate la Ploiești. Regia Autonomă de Servicii Publice (RASP) Ploiești a transmis, însă, de-a lungul timpului mult mai multe notificări, în contextul în care încă din 2015 există o hotărâre de Consiliu Local prin care rețelarii sunt obligați să marcheze cablurile.
Ce nu a fost marcat și asumat de operatori va fi îndepărtat, a anunțat Primăria Ploiești. Marți, 5 mai, echipele de intervenție ale Primăriei Ploiești s-au deplasat în zona de sud a orașului și au început tăierea cablurilor nemarcate.
Operațiunea de tăiere a cablurilor neetichetate va continua, însă, în toate zonele din Ploiești.
De menționat este faptul că reprezentanții Primăriei Ploiești au anunțat că, în perioada imediat următoare, punctual, există riscul să apară disfuncționalități ale unor servicii care folosesc aceste cabluri.
