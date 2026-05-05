Unde s-a produs explozia de azi dimineață, din zona de nord a Ploieștiului

E explozie puternică s-a produs în această dimineață, urmată de un incendiu, la o societate comercială importantă, care își desfășoară activitatea în zona de nord a Ploieștiului. Mayr Melnhof Packaging (MM Packaging) Romania S.R.L se ocupă cu producerea de ambalaje pentru Unilever, Bergenbier şi P&G. Compania și-a extins recent capacitatea de producţie şi spaţiile de depozitare la Ploieşti, investiţia fiind de câteva milioane de euro.

Explozia din această dimineață s-a produs la un rezervor de ulei, cu pericol de explozie pentru un al doilea rezervor, transmite ISU Prahova. Sunt degajări foarte mari de fum, acesta fiind vizibil din mai multe zone ale orașului.

Un bărbat în vârstă de 56 ani, angajat al societății, a suferit arsuri la nivelul feței. Acesta primeste îngrijiri la fața locului si urmează sa fie transportat către Spitalul Județean de Urgență Ploiești. Între timp, angajații societății au fost evacuați.

Potrivit ISU Prahova, au fost mobilizate la fața locului 6 autospeciale de stingere, 2 ambulanțe SMURD și ambulanța SMURD de terapie intensivă mobilă, doi ofițeri și 35 de subofițeri. Alături de pompieri, acționează și SAJ Prahova cu o ambulanță.

