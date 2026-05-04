Riscul unei noi crize a apei în Prahova. Cât timp ajung rezervele Hidro Prahova?

O nouă criză a apei în Prahova a fost evitată luna trecută, după ce ESZ a anunțat lucrări de reparații la Stația de Tratare Voila, alimentată din lacul Paltinu. Răspunsurile transmise Observatorului Prahovean de Hidro Prahova și Apele Române arată că sistemul are capacitatea de a asigura continuitatea alimentării doar pentru aproximativ 12 ore. Din corespondența oficială a reieșit faptul că pentru reparațiile anunțate de ESZ și amânate la solicitarea Prefecturii Prahova, Apele Române nu au amis avizele obligatorii.

Criză evitată în ultima clipă

Situația a reaprins temerile apărute după criza din decembrie anul trecut, când zeci de mii de prahoveni au fost afectați de problemele de alimentare cu apă. În acest context, prefectul de Prahova, Daniel Nicodin (PNL), a solicitat un plan cu măsuri concrete, astfel încât aproximativ 100.000 de locuitori să nu ajungă din nou în situația de a rămâne fără apă potabilă. Ulterior și Consiliul Județean Prahova a anunțat amânarea lucrărilor. Detalii aici:

Observatorul Prahovean a solicitat informații de la instituțiile implicate, iar răspunsurile transmise de Hidro Prahova și Apele Române arată că, sistemul este în continuare vulnerabil.

Hidro Prahova: lucrările nu au un calendar final

Hidro Prahova a transmis că, până acum, nu a fost stabilit un calendar final de execuție pentru lucrările de intervenție de la Stația de Tratare Voila. Reprezentanții au transmis că ”scenariul tehnic de lucru se afla încă în analiză atât la nivelul ESZ, entitatea responsabilă de producerea și furnizarea apei tratate către operatorul regional, cât și în cadrul întâlnirilor tehnice dintre factorii implicați”.

Operatorul regional susține că, în toate discuțiile tehnice purtate până în prezent, reprezentanții Hidro Prahova au insistat asupra identificării unor soluții care să permită realizarea lucrărilor fără oprirea alimentării cu apă potabilă, subliniind impactul major pe care o astfel de măsură l-ar avea asupra populației și operatorilor economici.

Hidro Prahova poate asigura apă doar 12 ore, dacă este anunțată la timp

Una dintre cele mai importante informații transmise de Hidro Prahova este că operatorul ar putea asigura continuitatea alimentării cu apă pentru o perioadă de aproximativ 12 ore, folosind resursele existente în sistem, însă numai în condițiile unei comunicări corecte și în timp util din partea ESZ.

Compania precizează însă că măsurile concrete depind de modul în care ESZ va desfășura intervenția și de durata acesteia. În funcție de aceste elemente, pot fi luate în calcul măsuri alternative precum distribuția de apă prin cisterne sau organizarea unor puncte de alimentare, adaptate situației din teren.

Hidro Prahova mai arată că riscurile unei astfel de intervenții includ scăderi de debit, variații de presiune sau dezechilibre în rețea, probleme specifice sistemelor centralizate de alimentare cu apă. Compania subliniază însă că episodul din noiembrie 2025 a avut cauze distincte, dar a scos în evidență vulnerabilități în ceea ce privește coordonarea și comunicarea între entități.

Până la 95.000 de persoane pot fi afectate

Hidro Prahova precizează că, în situații anterioare, numărul utilizatorilor afectați a fost de aproximativ 95.000 de persoane, ceea ce arată importanța unei planificări riguroase și a unei coordonări reale între toate instituțiile implicate.

Pentru informarea populației, operatorul anunță că va utiliza toate canalele disponibile: comunicate de presă, mesaje mass-media, site-ul oficial, paginile de social media și dispeceratul societății. Totodată, Hidro Prahova atrage atenția că eficiența comunicării depinde în mod esențial de transmiterea în timp util a informațiilor tehnice de către ESZ.

Apele Române: Paltinu este principala sursă de apă brută pentru Stația Voila

La solicitarea Observatorului Prahovean, Administrația Bazinală de Apă Buzău-Ialomița, din cadrul Apelor Române, a transmis că este principalul furnizor de apă brută pentru utilizatorii din aval de barajul Paltinu, în baza unei convenții de exploatare încheiate cu mai multe entități, inclusiv ESZ Prahova și Hidro Prahova.

Potrivit răspunsului, în condiții normale de funcționare, apa brută este asigurată în principal prin uzinarea din CHE Paltinu, iar debitul instalat pentru alimentarea stației este de 3 mc/s:

”Stația de tratare Voila face parte din sistemul hidrotehnic Voila, care include priza Brebu, bazinul de apă curată BAC Lunca Mare și barajul de priză Voila. Capacitatea maximă de furnizare și tratare a apei la stația Voila este de 3 mc/s, pe două linii tehnologice: apă potabilă și apă industrială”

Paltinu furnizează apă la cote normale

Un alt punct important din răspunsul Apelor Române este că, la data transmiterii documentului – 4 mai, nivelul actual al resursei de apă permite susținerea consumului populației.

Administrația Bazinală de Apă Buzău-Ialomița precizează că are obligația de a asigura volumul necesar alimentării cu apă brută a operatorilor din aval, din punct de vedere cantitativ. Din acest punct de vedere, instituția arată că resursa disponibilă poate susține alimentarea cu apă.

În schimb, Apele Române precizează că scenariile de urgență pentru disfuncționalități majore în sistemul de alimentare cu apă sunt în sarcina producătorilor și distribuitorilor de apă potabilă, conform legislației privind planurile de siguranță a apei.

Nu au fost solicitate avize de la Apele Române pentru lucrările de la Voila

Apele Române mai precizează că Administrația Bazinală de Apă Buzău-Ialomița nu a primit solicitări și nu a emis avize pentru realizarea lucrărilor la Stația de Tratare Voila.

Așadar, cum a anunțat ESZ intervențiile dacă nu obținuse avizele obligatorii?

În concluzie, resursa de apă din sistemul Paltinu permite susținerea consumului populației, însă în cazul unei avarii majore sau a intervenții la stația de epurare Voila administrată de ESZ, Hidro Prahova are capacitatea de a asigura apă pentru aproape 100.000 de clienți doar pe termen scurt – aproximativ 12 ore și dacă este informată la timp.

ESZ promite că va informa populația

Ulterior publicării răspunsurilor transmise de Hidro Prahova și Apele Române, Observatorul Prahovean a primit și reacția ESZ Prahova, la solicitarea redacției. Reprezentanții societății au transmis că, în prezent, toate lucrările de intervenție au fost amânate până la identificarea celei mai bune soluții tehnice, astfel încât impactul asupra populației și operatorilor economici să fie redus la minimum.

Potrivit ESZ, au avut loc întâlniri de lucru cu toți factorii implicați — Consiliul Județean Prahova, Instituția Prefectului Prahova, Administrația Națională Apele Române, Hidro Prahova S.A., precum și operatorii economici implicați în furnizarea echipamentelor și execuția lucrărilor. La acest moment sunt analizate mai multe scenarii tehnice, iar calendarul exact al intervenției va fi stabilit ulterior, după agrearea unei soluții finale de către toate părțile implicate.

ESZ precizează că vanele vizate pentru înlocuire au o vechime de aproximativ 34 de ani și există riscul ca acestea să nu mai poată fi operate în condiții de siguranță. Echipamentele au fost deja achiziționate și livrate, iar lucrările vor începe numai după stabilirea soluției tehnice optime. Finanțarea este asigurată din fonduri proprii, însă adoptarea unei soluții tehnice diferite față de cea inițială poate duce la creșterea costurilor estimate, în funcție de complexitatea intervenției.

Totodată, ESZ susține că demararea lucrărilor se va face cu acordul instituțiilor implicate, iar după stabilirea soluției tehnice va fi elaborat și un plan de intervenție pentru situații de urgență, care să acopere eventualele avarii sau prelungiri ale perioadei de întrerupere a alimentării cu apă. Populația va fi informată în timp util, prin toate canalele disponibile, imediat după stabilirea calendarului de execuție.