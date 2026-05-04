Euro la 5,2 lei. Cu cât se scumpește viața unui român plătit în lei

Luni, 4 mai 2026, euro a atins un nou maxim istoric față de leu — 5,1980 lei (potrivit Bloomberg), pe fondul tensiunilor politice interne și al incertitudinii guvernamentale, care au amplificat presiunile asupra cursului de schimb. Dacă pragul de 5,2 lei va fi depășit, impactul se va simți în toate colțurile bugetului unui gospodar român.

4 mai 2025 vs. 4 mai 2026. Un an în care leul a pierdut bătălia, iar românii au plătit prețul

Precedentul record al euro la cursul BNR a fost de 5,1222 lei, atins pe 8 mai 2025, în contextul alegerilor prezidențiale. Acum acel nivel a fost depășit — pe 30 aprilie 2026, euro a atins 5,1417 lei, un nou maxim istoric absolut.

Deci la 1 mai 2025, cursul era de circa 4,97–5,00 lei/euro (anterior șocului electoral din acea perioadă). La 4 mai 2026, cursul oscilează între 5,14 și 5,19 lei/euro, cu posibilitate reală de a depăși 5,2 lei. Diferența: aproximativ 0,17–0,22 lei per euro — o depreciere de circa 3,5–4,4% în exact un an.

Alimentele: un an de scumpiri fără oprire

La 4 mai 2025, inflația alimentară era de circa 5,5–6% anual. La 4 mai 2026, tabloul e dramatic diferit.

Inflația alimentară a urcat de la 4,3% în ianuarie și februarie 2025 la 5,5% în aprilie și 6,7% în mai, apoi a accelerat la 7,7% în iunie, 8,0% în iulie și 8,9% în august. Chiar dacă vârful din august a fost urmat de o ușoară corecție, nivelul a rămas ridicat: 7,6% în ianuarie 2026, potrivit INS.

În coșul alimentar, creșterile din ultimul an sunt masive: cafeaua s-a scumpit cu 24,66%, fructele proaspete cu 17,14%, zahărul cu 13,83%, ouăle cu 13,06%, carnea de bovine cu 11,99%, laptele cu 10,95%, pâinea cu 9,91%.

Concret, la coșul zilnic: o familie care cheltuia 2.000 de lei pe lună pe alimente în mai 2025 plătește acum, la același consum, între 2.160 și 2.200 de lei — adică 160–200 de lei în plus lunar, doar din inflația alimentară, fără să punem la socoteală impactul suplimentar al noii deprecieri valutare.

Ratele la creditele în euro: aceeași rată, mai mulți lei

La 4 mai 2025, un euro valora aproximativ 4,97 lei. La 4 mai 2026, valorează aproximativ 5,19 lei. Diferența este de +0,22 lei per euro. Deși pare puțin, în rata unui credit aceasta se simte.

Pentru exemplificare, am luat două credite, unul de 50.000 de euro, și unul de 100.000 de euro.

Dacă la un credit ipotecar în valoare de 50.000 de euro, cu o rată lunară de 350 de euro, un român plătea, în mai 2025, o rată în lei de 1.739 de lei, în mai 2026, același credit îl costă 1.816 lei. Asta înseamnă o creștere cu 77 de lei pe lună.

Într-un an, creditul a crescut cu 924 de lei.

În ceea ce privește creditul de 100.000 de euro, cu o rată de 650 de euro, rata în lei, în mai 2025, era de 3.230 de lei. În mai 2026, același credit are o rată de 3.373 de lei. Ceea ce înseamnă un cost mai mare cu 143 de lei pe lună, ceea ce înseamnă 1.716 lei într-un an.

Și asta, în condițiile în care salariile românilor sunt exprimate în lei și nu au crescut. Creșterea s-a produs fără ca banca să fi modificat nimic în contract. Doar cursul valutar a crescut.

Utilitățile, telefonia, cablul, o lovitură dublă: prețuri mai mari și leu mai slab

Față de mai 2025, pe lângă deprecierea valutară, a intervenit și un șoc administrativ major.

Energia electrică s-a scumpit cu aproximativ 60% față de aceeași perioadă a anului trecut, ca urmare a eliminării schemei de sprijin pentru prețuri. Combustibilii s-au scumpit cu 12,93%, iar apa, canalul și salubritatea au înregistrat creșteri de peste 15%.

Serviciile de telefonie s-au scumpit în mai 2025 față de luna precedentă cu 1,92%, iar chiriile cu 1,13% — și din atunci au continuat să crească, indexate tot la euro.

Pentru o factură în gospodărie, între mai 2025 și mai 2026, există diferențe semnificative.

Astfel, energia electrică, de la aproximativ 200 de lei, a crescut la aproximativ 320 de lei, ceea ce înseamnă o creștere cu 120 de lei. Gazul s-a mărit de la aproximativ 150 de lei la 175 d elei, un plus de 25 de lei, iar abonamentul de telefonie, plus cablu, a crescut de la aproximativ 100 d elei la 115 lei.

Astfel, se observă că cost total al utilităților cu o diferență de 160 de lei în fiecare lună (aproximativ 450 de lei pe lună în mai 2025, față de 610 pe lună în mai 2026).

Câți lei în plus cheltuie românii în mai 2026 față de mai 2025, din același salariu

Potrivit INS, câștigul salarial mediu net real era încă pozitiv în primăvara lui 2025: +3,2% în aprilie și +2,0% în mai. Din iulie a intrat în teritoriu negativ: -2,4% în iulie, -5,0% în august, -5,3% în septembrie și -5,0% în februarie 2026.

Cu alte cuvinte: salariile au crescut mai lent decât prețurile. Puterea de cumpărare s-a erodat. Și acum, un nou val de depreciere valutară vine peste o populație deja slăbită.

În ceea ce privește alimentele, dacă în 2025 coșul era estimat la 2.000 de lei, acum, în 2026, același coș, cu fix aceleași produse, costă cu 180 de lei mai mult.

Rata unui credit de 50.000 de euro, a crescut cu 77 de lei, în timp ce utilitățile au crescut cu 160 de lei. La acestea se adaugă mărfurile din import, care au crescut cu aproximativ 45 de lei la un total de 500 de lei în mai 2025. Creșterea s-a datorat măririlor d etaxe.

Astfel, în mai 2026, un român cu cheltuieli tipice scoate din buzunar, față de mai 2025, aproape 500 de lei în plus pe lună. Această sumă este echivalentul a peste 10% din salariul mediu net, fără să fi cumpărat mai mult sau mai bine.

Avertismentul analiștilor BNR

BNR a avertizat că rata anuală a inflației va crește în perioada martie–iunie 2026 la valori mai ridicate decât cele previzionate anterior, în principal din cauza scumpirii combustibililor. România se află pe primul loc în UE atât la inflație generală, cât și la inflația la alimente, de aproape patru ori peste media europeană de 2,1%.

Iar dacă euro depășește pragul de 5,2 lei și se menține acolo, tot ce s-a calculat mai sus devine un minim, nu un maxim.

Analiză comparativă realizată pe baza datelor BNR, INS, ING Bank România și Eurostat. Calculele sunt estimative și variază în funcție de structura cheltuielilor individuale.