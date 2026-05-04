Șahul, noua respirație a Prahovei. Inteligență, răbdare și o generație care crește frumos

Există sporturi care se câștigă prin forță, prin viteză sau prin instinct. Și există șahul – acel univers tăcut în care fiecare mutare spune o poveste, fiecare decizie construiește un destin, iar fiecare copil care învață să gândească strategic face, de fapt, un pas înainte în viață.

În Prahova, șahul trăiește o perioadă pe care, fără exagerare, o putem numi de renaștere. Din ce în ce mai mulți copii descoperă acest sport al minții, iar fenomenul nu este întâmplător. În spatele lui stă o muncă organizată, constantă, coordonată de oameni care cred în valoare și în educație. Un rol esențial îl are președintele Asociației Județene de Șah Prahova, Constantin Turlea, a cărui implicare a generat nu doar competiții, ci o adevărată mișcare.

Șahul nu este doar un joc, ci și o școală de viață. Într-o lume dominată de viteză, de reacții rapide și de superficialitate, șahul îi învață pe copii exact opusul: răbdare, concentrare, disciplină și capacitatea de a anticipa. Îi învață să gândească înainte de a acționa, să își asume consecințele și să își construiască propriile strategii.

Beneficiile sunt evidente. Copiii care practică șahul își dezvoltă memoria, atenția și gândirea logică. Învață să gestioneze eșecul, să revină după o partidă pierdută și să își analizeze greșelile. Învață că succesul nu vine întâmplător, ci este rezultatul muncii și al perseverenței.

Dar poate cel mai important este faptul că șahul formează caractere. În spatele fiecărei mutări stă o decizie, iar în spatele fiecărei decizii stă un mod de a gândi. Iar acest mod de a gândi îi însoțește pe acești copii dincolo de tabla de șah, în școală, în carieră și în viață.