Incendiu violent în Italia, în regiunea Toscana. Aproape 3.500 de persoane evacuate

Un incendiu violent a izbucnit în Italia, în regiunea Toscana, și a afectat peste 800 de hectare de vegetație, după ce focul s-a extins între orașele Lucca și Pisa. Autoritățile au mobilizat avioane și elicoptere pentru a limita dezastrul, potrivit News.ro, care citează AFP.

Incendiu a afectat, potrivit primelor date, peste 800 de hectare de vegetație, între orașele Lucca și Pisa. Primăria San Giuliano Terme a anunțat că aproximativ 3.500 de persoane au fost evacuate în Toscana.

Pentru stingerea focului au intervenit mai multe avioane și elicoptere cu apă, iar separat pompierii au utilizat 19 autospeciale, în timp ce armata și poliția au desfășurat operațiuni de evacuare.

Din cauza vântului, incendiul s-a propagat rapid către satul Asciano, potrivit Primăriei San Giuliano.