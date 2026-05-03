Oborul din Ploiești, locul unde unii își vând amintirile, iar alții caută chilipiruri [VIDEO]

Oborul din Ploiești rămâne unul dintre cele mai aglomerate și căutate locuri pentru cei care vânează chilipiruri, obiecte vechi sau lucruri greu de găsit în magazine. În fiecare weekend, sute de oameni ajung aici pentru a cumpăra, a vinde sau pur și simplu pentru a găsi o ofertă bună.

Aici găsești absolut orice. De la telefoane și ceasuri vechi, scule, biciclete, bijuterii, până la haine, cărți îngălbenite de timp, icoane, bibelouri, tablouri vechi sau jucării uitate într-un pod. Unele obiecte sunt așezate pe tarabe, altele, direct pe asfalt, pe o pătură sau într-o cutie de carton.

Atmosfera este una aparte, cu negocieri la fiecare pas și povești diferite în spatele fiecărui obiect scos la vânzare. Pentru mulți dintre cei care vin aici, oborul este un loc al chilipirurilor și al descoperirilor neașteptate. Pentru alții însă, este ultima variantă prin care mai pot duce ceva acasă copiilor.

O piață a obiectelor, dar și a destinelor

Printre oamenii care strigă prețuri și negociază la câțiva lei diferență, se ascund povești pe care nimeni nu le vede.

Un bărbat vinde un aparat radio vechi și câteva chei franceze ruginite. Spune scurt că „nu le mai folosește”. Mai încolo, o femeie și-a întins pe masă câteva farfurii, două rame foto și haine împachetate atent. Un bătrân stă lângă câteva ceasuri vechi din bronz, lustruite cu grijă, ca și cum ar ține încă la ele și i-ar fi greu să le lase să plece.

Locul unde trecutul se întâlnește cu nevoia

Fiecare carte, fiecare bibelou, fiecare obiect scos dintr-o casă și pus pe asfalt poartă în el o poveste. Uneori, povestea unei familii care încearcă să treacă peste o perioadă grea. Alteori, a unui pensionar care nu mai reușește să se descurce doar din pensie. Sunt oameni care, la finalul unei zile bune de weekend, speră să strângă suficienți bani pentru pâine, pentru medicamente sau pentru câteva alimente puse pe masa copiilor.

Printre grămezile de obiecte vechi se plimbă colecționari, pasionați de antichități, oameni care caută „comoara” ascunsă printre lucruri aparent fără valoare. Unii vin pentru nostalgie. Alții, pur și simplu pentru că aici găsesc produse mai ieftine decât în magazine.

Dar dincolo de agitația unui târg popular, oborul rămâne o imagine sinceră a României de astăzi. O Românie în care unii caută rarități, iar alții încearcă să supraviețuiască vânzând ceea ce au adunat într-o viață.

Poate tocmai de aceea oborul din Ploiești nu este doar un loc de comerț. Este un loc în care vezi, fără filtre, cât de subțire este uneori granița dintre amintire și nevoie.

