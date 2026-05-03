Ford Thunderbird – ”Bestia” cu motor de peste 5.700 cmc vine la Ploiești, la evenimentul ”De la cal, la cai putere”

Cândva, FORD revoluționa industria automobilului și nu ezita să surprindă piața cu modele care îți tăiau răsuflarea. Vorbim despre celebrele Forduri americane și mai puțin despre cele europene/nemțești, care aveau mai mult valențe comerciale sau se situau în zonele low și middle cost. Unde și când veți vedea aceste bijuterii? Urmează două superevenimente: Avioane și Motoare, pe 30 mai și De la cal, la cai putere, 5-7 iunie!
Sunt zeci de modele ale brandului FORD care au făcut istorie. De la Fordurile T și A, de la începutul secolului trecut, despre care am scris AICI, mergem acum spre anii 50-60, când modelul Thunderbird făcea furori.
Primul model a apărut în 1954, sub sigla Thunderbird apărând variante care au crescut de la an la an până în 1997. S-a luat apoi o pauză, pentru ca Thunderbird să revină între 2002 și 2005.
Lansarea și prima generație (1955-1957)
Originea: Lansat ca răspuns direct la Chevrolet Corvette, Thunderbird a fost dezvăluit la Salonul Auto din Detroit în 1954, producția începând în septembrie 1954.
Concept: Spre deosebire de Corvette, care era o mașină sport pură, Ford a poziționat Thunderbird ca un „personal luxury car”, combinând performanța cu confortul și stilul.
Caracteristici: Era un decapotabil cu două locuri, echipat cu un motor V8 și dotări de lux, precum scaune reglabile electric.
Evoluția și schimbările de stil (1958-1970)
„Square Birds” (1958-1960): Pentru a crește vânzările, Ford a transformat Thunderbird într-un vehicul cu patru locuri, mai mare și mai greu, ceea ce a dus la un succes comercial enorm, fiind numită „Mașina Anului” în 1958.
„Bullet Birds” (1961-1963): Au introdus un design aerodinamic, de tip „rachetă”, și au devenit faimoase prin apariția la ceremonia de învestire a președintelui J.F. Kennedy.
Perioada de Maturitate (Anii ’70-’80)
În anii ’70, Thunderbird a devenit un coupe de lux de dimensiuni mari, axat pe confort maxim.
În 1977, modelul a fost repoziționat, scăzând în dimensiuni și preț pentru a concura cu Chevrolet Monte Carlo.
Ultimele Generații și Retro-designul (1989-2005).
Finalul: Producția a încetat definitiv în 2005.
Unde poți vedea Fordul Thunderbird? Nu rata evenimentul ploieștean ”De la cal, la cai putere”!
Deși sunt rare aceste bijuterii, cu greu găsind în intraga lume exemplare conservate impecabil de către pasionați, ați putea spune că este uimitor faptul că trei dintre acestea sunt în posesia unor ploieșteni.
Și toate vor fi expuse la Hipodromul din Ploiești, între 5 și 7 iunie 2026, la cea de a patra ediție a evenimentului ”De la cal, la cai putere”, acolo unde le veți afla poveștile chiar de la proprietari.
Vă mai spunem că un Ford Thunderbird este din 1958 (Cabrio), motor: V8 5.8L, putere: ~300 CP, prima generație „mare”, schimbare majoră față de T-Bird original.
Celelalte două au celebrul motor V8 ~6.4L (390 cui), design „bullet bird”, lux personal, foarte elegant.
Toate detaliile evenimentului sunt pe pagina oficială Retrocars România