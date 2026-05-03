Clădirea din Ploiești care ascunde 100 de ani de istorie

În centrul Ploieștiului există încă o serie de clădiri ridicate în urmă cu mai bine de un secol. Au supraviețuit războiului, demolărilor și transformărilor urbane. Sunt locuri pe lângă care trecem grăbiți aproape zilnic, a căror istorie merită să ne-o amintim.
Ploieștiul de astăzi a suferit numeroase schimbări. Reconstrucția din perioada comunistă a modificat radical aspectul orașului, iar multe dintre construcțiile vechi au dispărut definitiv.
Din fericire, unele dintre ele au supraviețuit bombardamentelor din 1944, cutremurului din 1977, dar și așa-zisei „modernizări” din perioada comunistă. Au reușit să reziste și păstrează, chiar și astăzi, imaginea unui oraș prosper, aflat în plină dezvoltare la sfârșitul secolului al XIX-lea.
Fostul Palat al Creditului Popular
La finalul secolului al XIX-lea, Ploieștiul devenea un important centru economic, iar acest lucru se reflecta și în arhitectura orașului.
Fostul Palat al Creditului Popular a fost construit în perioada 1926–1927, sub îndrumarea arhitectului ploieștean Toma T. Socolescu, la intersecția străzii Take Ionescu cu Bulevardul Republicii.
Pe unul dintre pereții clădirii se află încă o plăcuță, prăfuită, ce amintește de contribuția celui care și-a pus amprenta asupra multor clădiri emblematice ale orașului: Arhitect Toma T. Socolescu.
Construită în stil neo-românesc, clădirea impresionează prin echilibru și simetrie. Cu ferestre înalte, detalii elegante și uși masive din fier cu elemente decorative, imobilul fostului Palat al Creditului Popular, din păcate, a fost uitat. Pe unul dintre pereții exteriori se pot observa crăpături.
Modernismul și-a pus amprenta asupra imobilului în modul cel mai urât posibil. Mash-uri imense acoperă clădirea veche a orașului, iar pereții imobilului prezintă dovada nepăsării. „Petele” de graffiti contrastează cu caracterul istoric al clădirii.
Clădirile vechi din Ploiești sunt printre puținele elemente care mai păstrează legătura directă cu trecutul orașului. Ele nu sunt doar construcții, ci fragmente ale unei identități urbane care a supraviețuit în ciuda schimbărilor radicale.
