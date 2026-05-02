După aproape patru decenii, întâlnirile la ceas ar putea deveni istorie. Povestea ceasului din centrul Ploieștiului

Pășim grăbiți zilnic prin inima orașului Ploiești, pe lângă un simbol plin de semnificație: ceasul care străjuiește parcul din fața Consiliului Județean Prahova.

Ceasul a fost amplasat într-o perioadă în care Ploieștiul trecea prin transformări importante, devenind un oraș modern, industrializat și din ce în ce mai animat.

A fost și este folosit în continuare ca punct de reper, însă cei mai mulți îl știu drept un loc de întâlnire. Înainte de era telefoanelor mobile, oamenii își stabileau întâlniri precise „la ceas, la fix”. Ceasul devenise astfel nu doar un instrument de măsurare a timpului, ci și un punct de conexiune umană.

Când a fost amplasat ceasul în centrul orașului

Ceasul a fost fabricat de Electromecanica Ploiești, fosta uzină mecanică de la Crângul lui Bot, în anul 1988. În acel an a fost testat și menținut în funcțiune în cadrul uzinei.

Montarea sa în centrul orașului s-a făcut în luna ianuarie 1989. Era pe atunci unul dintre puținele ceasuri electronice din țară, cu sistem de afișare a orei, temperaturii și a datei, aparatură destul de performantă pentru acea dată.

Cum se stabilea ora exactă și cine regla ceasul

Sincronizarea ceasului s-a făcut mulți ani prin unde radio, cu serviciul care transmitea ora exactă, așa cum a fost proiectat în anul 1988.

De asemenea, pentru reglare, era folosit și serviciul telefonic furnizat de operatorul de telefonie fixă Romtelecom, vestitul 1958. Acest serviciu automat a fost de altel foarte popular înainte de era internetului și a telefoanelor mobile, pentru setarea ceasurilor.

După ce acest serviciu nu a mai fost disponibil, sincronizarea se făcea prin reglaje manuale ale aparaturii ceasului, o dată la câteva săptămâni.

În cazul în care apăreau avarii mai mari la furnizarea de energie electrică, reglajele se făceau după reluarea curentului. Ceasul este setat să funcționeze și pe baterii, însă sistemul poate fi alimentat astfel doar 20 de minute.

Melodiile redate la oră fixă sau cu ocazia diverselor evenimente

Ceasul din centrul Ploiești a reprezentat de-a lungul timpului și un mic spectacol sonor pentru trecători. Era programat să redea scurte fragmente muzicale la ore fixe sau cu ocazia unor evenimente speciale.

Ceasul marca ora prin bătăi de clopot, după care urma o scurtă melodie. Cea mai des folosită era varianta instrumentală din „Hora Unirii”.

Cu timpul, la solicitarea cetățenilor din zonă, s-a renunțat la marcarea sonoră a orei. Oamenii s-au arătat deranjați în special de melodiile redate în timpul serii și nopții.

Când s-a făcut ultima revizie a ceasului

În perioada 2007-2017, aparatura ceasului intra în revizii programate o dată la 3 luni. În cadrul acestora se verificau componentele aflate în funcționare, se refăceau legăturile electronice și continuitatea acestora.

În anul 2017, ceasul din centrul Ploieștiului a primit un refresh binemeritat. Becurile care luminau afișajul ceasului au fost schimbate cu becuri LED, din dorința de a-l face mai vizibil, dar și pentru ca becurile să fie schimbate mai rar. Costurile cu aceste modificări au fost suportate atunci de către firma care se ocupa de întreținerea lui.

Cât costă întreținerea ceasului din centrul Ploieștiului

În anii ’90, de întreținerea ceasurilor publice din Ploiești s-a ocupat în mod gratuit, firma SC Fides Multiservice SRL, a transmis Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești (RASP) la o solicitare făcută de Observatorul Prahovean. Societatea respectivă a reparat și a pus ceasurile în funcțiune, construind pentru unele aparatură pe comandă și întreținându-le.

În acea perioadă erau în funcțiune 4 ceasuri publice în Ploiești – în turnul Catedralei Sfântul Ioan Botezătorul, în sensul giratoriu de la Biserica Sfinții Împărați (ceas scos din funcțiune și demontat în 2008, odată cu amenajarea sensului giratoriu), ceasul electronic din Centrul Civic (cel la care facem referire în acest articol) și ceasul de pe strada C.D.Gherea (zona fostului bar „Picadilly”).

Între anii 2007-2024, pentru ceasul din centrul Ploieștiului a fost încheiat un contract de service lunar, în valoare de 500 de lei cu TVA. Această sumă a variat ușor în decursul anilor, în funcție de alocarea bugetară a Municipiului Ploieștiului. Potrivit RASP Ploiești, contractul a fost atribuit, în urma procedurilor de achiziție publică, aceleiași firme care se ocupase în trecut, în mod gratuit, de repararea ceasurilor orașului.

În 2025, suma lunară pentru întreținerea ceasului a fost de 1155 de lei fără TVA. Anul trecut, firma care a câștigat contractul de întreținere și service ceasuri publice în Municipiul Ploiești nu a mai fost de data aceasta cea care se ocupase în trecut, ci SC Ora Exactă SRL.

În lipsa unui buget local, nu mai are cine să se ocupe de întreținerea cesurilor din Ploiești

Societatea care s-a ocupat de ceasurile ploieștene în anul 2025 nu a mai dorit să prelungească acest contract și pentru primele 4 luni din 2026 (până se aproba bugetul local și se demara o nouă procedură de achiziție). Astfel că, potrivit RASP Ploiești, din decembrie 2025 nu a mai existat contract de service pentru ceasurile publice din Ploiești. Acesta este și motivul pentru care ceasul din centrul Ploieștiului funcționează încă după ora de iarnă, adică este în urmă cu o oră, după cum a scris Observatorul Prahovean, într-un amplu articol.

După aprobarea bugetului local pentru 2026, se vor demara procedurile de achiziție pentru un nou contract de întreținere și service al ceasurilor publice, transmite RASP Ploiești.

Ceasul din centrul Ploieștiului – aproape să devină istorie, nu se mai fabrică piese de schimb

Având în vedere vechimea aparaturii, care funcționează neîntrerupt de 38 de ani, trebuie să ne așteptăm la o posibilă renunțare la ceas sau la înlocuirea acestui simbol al Ploieștiului.

RASP Ploiești susține că nu se mai fabrică componente ale acestuia, astfel că la o posibilă avarie majoră la aparatură, care să împiedice repunerea în funcțiune, s-ar putea renunța la ceasul la care orice ploieștean și-a dat întâlnire măcar o dată în viață.

Astfel că în orice moment, ceasul din centrul Ploieștiului, acest element de identitate urbană care leagă trecutul de prezent, ar putea deveni istorie.