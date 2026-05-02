Șoferi beți și drogați, prinși pe drumurile din Prahova, în minivacanța de 1 Mai

Polițiștii rutieri din Prahova au organizat, pe 1 mai, filtre pe principalele artere din județ, pentru depistarea șoferilor care conduc sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise. În urma controalelor, au fost constatate contravenții, au fost reținute permise și au fost întocmite dosare penale.

Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Prahova au desfășurat, pe 1 mai 2026, o acțiune pentru prevenirea și combaterea conducerii autovehiculelor sub influența băuturilor alcoolice și a substanțelor interzise.

Controalele au avut loc pe principalele artere rutiere din județ, unde au fost instituite filtre rutiere. Polițiștii au legitimat conducători auto și au efectuat testări cu aparatele din dotare.

În urma controalelor, polițiștii au constatat patru contravenții la regimul rutier privind conducerea sub influența băuturilor alcoolice.

În aceste cazuri, șoferii au fost sancționați contravențional, iar ca măsură complementară le-au fost reținute permisele de conducere.

De asemenea, polițiștii au constatat două infracțiuni pentru conducerea unui autovehicul sub influența alcoolului. În situațiile în care valorile indicate de aparatele de testare au depășit pragul prevăzut de lege, au fost întocmite dosare penale.

Acțiunile pentru prevenirea și combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere vor continua pe întreaga durată a minivacanței.