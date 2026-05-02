România pierde 458,7 milioane de euro din PNRR. Pîslaru acuză reformele întârziate, PSD îl acuză de negocieri ratate

România pierde definitiv 458,7 milioane de euro din cererea de plată numărul 3 din PNRR, deși a reușit să recupereze 350,7 milioane de euro din banii suspendați inițial. Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, susține că pierderile sunt rezultatul reformelor întârziate sau făcute greșit în anii trecuți, în timp ce PSD, prin Radu Oprea, îl acuză pe ministru și pe vicepremierul Oana Gheorghiu că ar fi pierdut bani prin felul în care au negociat la Bruxelles.

- Publicitate -

România pierde 458,7 milioane de euro din PNRR, în urma evaluării Comisiei Europene privind cererea de plată numărul 3. Anunțul a fost făcut de ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, care a precizat că statul român a reușit, în același timp, să recupereze 350,7 milioane de euro din sumele suspendate inițial.

Potrivit ministrului, banii pierduți sunt consecința unor reforme „întârziate, incomplete sau făcute prost în anii trecuți”. Cererea de plată numărul 3 a fost depusă de România pe 15 decembrie 2023, iar reformele incluse trebuiau să fie deja îndeplinite corect la momentul depunerii. În mai 2025, Comisia Europeană a decis suspendarea parțială a unor sume, iar România a transmis justificări suplimentare pe 28 noiembrie 2025.

- Publicitate -

Pierderi mari la companiile de stat

Cele mai mari probleme au fost semnalate în zona companiilor de stat. În cazul companiilor din energie, precum Hidroelectrica, Romgaz și Nuclearelectrica, Comisia Europeană a constatat probleme legate de selecția și numirea membrilor în consiliile de administrație.

Potrivit ministrului, au fost semnalate numiri politice, proceduri neclare, criterii aplicate incorect, mandate incomplete sau lipsa unor indicatori de performanță. Pentru acest jalon, România pierde 180 de milioane de euro și recuperează 48 de milioane de euro

PSD îl acuză pe Pîslaru: „S-au pierdut 200 de milioane de euro”

Anunțul ministrului a fost urmat de o reacție politică dură din partea PSD. Fostul secretar general al Guvernului, Ștefan Radu Oprea, susține că reforma AMEPIP ar fi fost, de fapt, îndeplinită, iar pierderea banilor ar ține de modul în care au fost purtate negocierile la Bruxelles de vicepremierul Oana Gheorghiu și ministrul Dragoș Pîslaru.

- Publicitate -

Radu Oprea afirmă că Pîslaru a anunțat „triumfalist” recuperarea a 132 de milioane de euro, dar că valoarea totală a jalonului AMEPIP era de 330 de milioane de euro. Social-democratul susține că România ar fi pierdut aproximativ 200 de milioane de euro din acest jalon.

Potrivit lui Oprea, citat de digi24.ro, procedura de selecție pentru conducerea AMEPIP ar fi fost organizată transparent în perioada mandatului său la Secretariatul General al Guvernului, iar Comisia ar fi apreciat această parte a jalonului ca fiind îndeplinită. Acesta susține însă că SGG nu ar fi fost implicat în negocierile finale de la Bruxelles.