Trafic restricționat temporar, duminică, în zona stadionului Ilie Oană din Ploiești

Circulația rutieră va fi restricționată temporar duminică, 3 mai, în intervalul orar 16:30–20:30, în zona stadionului Ilie Oană, unde va fi disputată partida Petrolul Ploiești – UTA Arad.

Traficul rutier va fi restricționat temporar, în aceeași zi, pe străzile Stadionului, Alexandru Vlahuță și Mihai Bravu, din zona stadionului Ilie Oană din Ploiești.

Comisia Municipală pentru Transport și Siguranța Circulației a aprobat restricționarea căilor de acces pietonal și rutier, în condițiile impuse de către Federația Română de Fotbal și Inspectoratul de Jandarmi Județean Prahova „Colonel Alexandru Enescu”.

Măsura a fost dispusă în intervalul orar 16:30–20:30, ca urmare a desfășurării meciului oficial din cadrul Ligii 1, între FC Petrolul Ploiești și UTA Arad, începând cu ora 18:15.

„Pentru a evita blocajele, întârzierile sau neplăcerile din trafic, vă recomandăm să folosiți aplicația Waze, disponibilă gratuit pe telefonul mobil”, recomandă Primăria Ploiești.