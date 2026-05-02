- Publicitate -
Observatorul PrahoveanAdministrație

Trafic restricționat temporar, duminică, în zona stadionului Ilie Oană din Ploiești

Roxana Tănase
Autor: Roxana Tănase
restricții trafic

Circulația rutieră va fi restricționată temporar duminică, 3 mai, în intervalul orar 16:30–20:30, în zona stadionului Ilie Oană, unde va fi disputată partida Petrolul Ploiești – UTA Arad.

- Publicitate -

Traficul rutier va fi restricționat temporar, în aceeași zi, pe străzile Stadionului, Alexandru Vlahuță și Mihai Bravu, din zona stadionului Ilie Oană din Ploiești.

Comisia Municipală pentru Transport și Siguranța Circulației a aprobat restricționarea căilor de acces pietonal și rutier, în condițiile impuse de către Federația Română de Fotbal și Inspectoratul de Jandarmi Județean Prahova „Colonel Alexandru Enescu”.

- Publicitate -

Măsura a fost dispusă în intervalul orar 16:30–20:30, ca urmare a desfășurării meciului oficial din cadrul Ligii 1, între FC Petrolul Ploiești și UTA Arad, începând cu ora 18:15.

„Pentru a evita blocajele, întârzierile sau neplăcerile din trafic, vă recomandăm să folosiți aplicația Waze, disponibilă gratuit pe telefonul mobil”, recomandă Primăria Ploiești.

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Exclusiv

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Voxpublica

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -